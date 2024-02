Társadalmi munka

Az elnökhelyettes azt is elárulta, hogy a hétfőnkénti foglalkozások mellett olykor plusz programokat is beiktatnak. A közelmúltban az egyesület társadalmi munkát szervezett, a szakkörös fiatalok és szüleik kellő lelkesedéssel végezték a búbánatvölgyi tavaknál a feladatokat. Volt, akik szemetet szedtek, de a Kerek-tó partfalának megerősítésében, a veszélyes fák metszésében, lombtakarításban is lehetett rájuk számítani. Osvald Zsolt célja, hogy a fiatalok megtapasztalják: semmi sincs ingyen, tenni kell azért, hogy egy vízfelület a jövőben is horgászatra alkalmas legyen.