Láng Rózsi búcsúztatójára rengetegen érkeztek vasárnap délután, hétágra sütött a nap, minden adott volt ahhoz, hogy kellemes délutánt töltsenek együtt a családok. Mint megannyi városi rendezvényen, most is az Ácsi Bóbita Óvodába járó gyerekek adtak kedves műsort, majd a Vaga Banda igazi farsangi kavalkádot teremtettek a gólyalábas maskarásokkal. A banda tagjai a kicsiket is bevonták a programba, a gyerekek pedig élvezték a szereplést, Panni és Luca kockacukorral szelídítette meg Táltost, míg Viktor a farsangi szekerezést élvezhette. Aztán érkezett Morgó Macsó mackó fenegyerek, aki társat keresett egy kis focizáshoz. Kiderült róla, hogy nincs a világon olyan kapus, aki eddig kifogta volna a 11-esét. Dominik személyében megtalálta azt a jelöltet, aki ennek a sorozatnak véget vetett volna. Kapusi Szabolcs, a Vaga Banda vezetője a közönség soraiból talált "kapufákat" is, majd Morgó Macsó két hatalmas luft után eltalálta a labdát. Akkora gól lett, hogy Dominiknak majdnem a park bejáratától kellett visszahoznia a labdát.

Sokan nézték kikerekedett szemekkel Pétert, a tűznyelőt, nagyokat hahotáztak a Csőrösi Kelep Eleken, a gólyán. Láthattak még a rendezvény résztvevői mohácsi, faragott maszkban ijesztgető busókat, majd közös télűző zenekart alakítottak, előkerült a kürt, a kolomp és a kereplő is annak érdekében, hogy a tél igazán megrémüljön és messzire szaladjon. Közben Láng Rózsit Balogh Attila, a Bartók Béla Művelődési Ház és Könyvtár művelődésszervezője, kreatív munkatársa emelte a magasba, hogy a jelenlévőkkel együtt utolsó útjára kísérjék és elűzzék a telet. A kastély parkjában, a Vaga Banda látványos tüzes műsora után lángra kapott a kiszebáb és néhány perc alatt porig égett. Az ácsiak pedig annak a reményüknek adtak hangot, hogy a vasárnap délutáninál is sokkal kellemesebb időben lesz részük az elkövetkezendő hetekben.