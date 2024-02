A saját otthona, települése senkinek sem hangzik idegenül, de azért egy-egy látogató rá tud csodálkozni a nevekre, vagy akár tréfálkozhat is vele, mint ahogy azt korábban össze is gyűjtöttük. Na de honnan eredhetnek a településnevek, és mit jelenthet? Komárom-Esztergom vármegyében is vannak különleges településnevek. Van-e köze például Epölnek az Apple-höz, honnan kapta a nevét Lábatlan, és mivel csúfolták a máriahalmiakat? Van-e baj Bajjal? Utánajártunk!

Ez itt talán az Apple-nek is helyet adó Szilikonvölgy! Dehogy ! Ez az epöliek otthona, Epöl! Településnevek nyomába eredtünk Komárom-Esztergom vármegyében

Forrás: Mivármegyénk/Youtube

A települések honlapjait, a Földrajzi nevek etimológiai szótárát (Kiss Lajos 1980-as kiadványát), valamint a wikipediát vettük alapul kutatásunkhoz.

Ki volt a névadó lábatlan Lábatlanon? Lehet, hogy senki!

Lábatlan, és a vele egyesített Piszke az újkőkor óta lakott. Utóbbi neve az etimológiai szótár és a település honlapja szerint is a Duna aranytartalmú homokjával hozható kapcsolatba, a pesek, pijeske szóból eredeztetve. Előbbi azonban sokkal érdekesebb kérdés. A wikpedián arról írnak, hogy a Lábatlan név eredetét nem lehet hitelesen megállapítani. Egyes hagyományok szerint

egy Lábatlan György nevű vitéz lehetett az első birtokos, aki a háborúban veszítette el a végtagját,

de szólnak legendák egy remetéről is, aki szintén végtaghiányos volt.

Kiss Lajos a szótárban is ír arról, hogy egyesek szernt a település alapítója, vagy valamelyik ura miatt nevezték el így Lábatlant, de akár földrajzi oka is lehet az egésznek. Úgynevezett térszínformára is utalgat a láb főnév, mint valaminek az alsó része: Esztergom vidéki „alsó vég”.

A kínos településnevek példája: Kirvából, Keroa földjéből lett Máriahalom

Máriahalom 1255-ben bukkant fel először Terra Keora (Keora földje) néven a község honlapja szerint. Még abban az évszázadban az egységes Kerwa írással kezdik el jegyezni, majd 1471-től Kyrwa, a török korban Kirba néven fut. Feltételezhetően a szláv görbe (kriva) szóból származik a neve. A néphagyomány szerint egy nem tisztázott korból származó téglának köszönheti nevét, ezen a Kriw felirat volt olvasható. 1783-84-ben Kirvaként említik, a falu első, 1796-os pecsétjén a Kerwa elnevezés állt, a németek Kirwallnak nevezték. 1936. július 1-jétől Kirva a Máriahalom nevet viseli, amelyet Szűz Mária után kapott.

Kiss Lajos is a szláv vonalat idézi fel a településnév első változatai kapcsán, de arról is ír, hogy a helyiek állandó gúnyolódásnak voltak kitéve, hiszen ha az i betűt kicseréljük a Kirvában u-ra, máris egy szitokszót, valamint a kéjnők köznyelvi elnevezését kapjuk. A Máriahalom szó az etimológiai szótár szerint nem csupán Szűz Máriára, de a dombos tájra is utal.

Ha van Kisbér, volt-e Nagybér?

Kisbéren már 1000-1200 körül éltek telepesek, az első írásos feljegyzések a kisber.hu szerint 1277-ből ismertek. Akkor Beyr, majd később Beer néven említették. 1358-ban felbukkan a Kysbeyr forma is. Neve úgynevezett pusztaszemélynév eredetű.