– A testület döntés alapján idén február elsejétől jelentősen csökkent a tatai helyi tömegközlekedés ára. Mondhatni egy jelképes összegért tudnak bérletet, illetve jegyet venni a tatai, illetve a kistérségi utasok.

Ennek a jelentős változásnak a tükrében újabb utasszámlálásokat is fogunk tartani, ahol felmérjük, hogy így mennyire változik az utasszám. A kettő eredményt összevetve tesszük meg majd az esetleges módosítási javaslatainkat a busztársaságnak

– magyarázta az alpolgármester, aki szerint több olyan járat is van, amik nem váltották be a számításaikat. Ilyen többek között az a járat, ami a Kertvárost kötötte össze a tatai vasútállomással, vagy amik a remeteségbe, illetve Mocsa irányába közlekedtek. De felmerült az a lehetőség is, hogy a teljes nyári menetrendet átgondolják. A nyári tanítási szünetben akár teljesen más útvonalakon, csökkentett járatszámmal is járhatnak majd a buszok.

Michl József, Tata polgármestere korábban a Kemma.hu-nak elmondta, hogy idén tavasszal csinálnak egy újabb mérést, hogy vajon a kedvezményes utazási feltételek mellett megnő-e az utazók száma, vagy továbbra is autóval járnak a tataiak.

– Ha nem változik, akkor azon kell elgondolkodnunk, hogy kell-e ennyi járat, vagy máshogy kell átszervezni a menetrendet. Magyarán nem hagyjuk annyiban, tovább dolgozunk ezen. Engem az érdekel a leginkább, hogy egyáltalán van-e értelme annak, hogy van helyi közlekedés, hogy mennyi személyautót válthatunk ki ezzel.

Kedves tataiak én ebbe a kísérletbe hívom önöket. Nézzük meg, hogy mit hoz a mi városunknak, ha a helyi járaton ingyenesen lehet utazni. Amivel a környezetünket is lehet óvni, a közösségünk erejét is megmutatjuk és különösen odafigyelünk arra, hogy a gyerekeink megtanuljanak takarékosan közlekedni

– mondta a város vezetője.