Hozzátette, hogy a nevesebb ferencvárosiak között akad a honvédség kötelékébe tartozó sportoló: a Bajnokok Ligáját is megjárt hátvéd, Keller József tartalékosként segített például a pandémia idején. AmFradi elnökét Máthé Gergely őrmester, az MH Klapka György 1. Páncélosdandár vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály 2. Tüzérütegének lövegparancsnoka vezette körbe, majd több szurkoló érdeklődésére a modern PzH 2000 lövegekről is beszélt. Ismertette az 55 tonnás, 8 méter hosszú lövegcsövű PzH részletes technikai adottságait, végül a jármű leendő kezelőinek kiképzéséről is szót ejtett.

– Az egységes alapkiképzés nyolc hete során a jelentkezők felkészülnek fegyverismeretből és tereptanból, híradó-foglalkozásra és lövészetre mennek, valamint gránátdobást gyakorolnak. Az alapkiképzés után következik a felavatott katonák tizenegy hetes PzH kezelői szakmai felkészítése. Harcjárművezetők, irányzók, töltőkezelők, illetve az altiszti végzettségűek esetében lövegparancsnokok kerülnek majd ki közülük – mondta el az őrmester.