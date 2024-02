Tatabánya már több mint 75 éve kapta meg a városi rangot, évtizedek óta Komárom-Esztergom vármegye megyeszékhelye. A patinás városban az elmúlt évek, évtizedek során számos nagy beruházást hajtottak végre, amely változtatta, modernizálta a városképet. De vajon miként nézhet ki majd Tatabánya 100 év múlva?

Szerkesztőségünket is nagyon furdalta a kíváncsiság, ezért a mesterséges intelligenciát hívta segítségül. A teljesség igénye nélkül válogattunk épületeket a városból, majd arra kértük a mesterséges intelligenciát, mutassa meg, hogyan is fognak festeni ezek a jövőben. Hogy milyen is lesz a Grosics, a Konzum és a vasútállomás, vagy esetleg egy lakópark és a Turul? Most megmutatjuk nektek.