Internáló és rabtáborokat hoztak létre, telepítettek Tatabánya területére. Előbbi Alsó- és Felsőgallán is működött, Újváros építésében vettek részt az emberek. Az egykori Oázis Strand egyik öltözője volt az egyik barakk. Azok kerültek ide, akiket kulákoknak minősítettek, nem teljesítették a beszolgáltatásokat, vagy egyéb adósságaik voltak. A KÖMI, azaz Közérdekű Munkák Intézete foglalkozott ezzel.

Több fotót is hozott Dallos István, amelyek a régi rabtáborok egy-egy épületét, vagy épületrészét mutatják. A rabtáborokba kerültek nagy része tárgyaláson sem vett részt, úgy ítélték el. Hat hónapot kaphattak, és ezt ötször lehetett meghosszabbítani. Azok is ide kerültek, akik a kötelező katonaság során nem kívántak fegyvert fogni. A rabtáborok föld alatti járatainál voltak összekapcsolódások is.

A képeken látható a síkvölgyi rabtábor, Újváros építése az 1950-es évek elején háttérben az internáló tábor egyik barakkjával, a kép arról, hogy 1954-ben egy szovjet küldöttség érezett a síkvölgyi rabtáborba. A XIV-es aknai emléktábla és emlékhely is látható egy-egy képen.