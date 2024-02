Szólt a női munkavégzés lehetőségének jogi hátteréről is. A nők nem végezhettek föld alatti munkát 1947-ig, s ezt megelőzően több nemzetközi egyezmény is megerősítette ezt a tényt. Két évvel később már vájáriskolában is tanulhattak nők. Mutatott képeket nőkről, akik különböző férfias tevékenységeket végeztek: traktoroztak, a bányában akár csapatvezetőként dolgoztak.

A nők csaknem tíz éven át vájárként is dolgoztak a föld alatt

Forrás: Beküldött

Dallos István kiemelte: 1954-től már kivezették a nők föld alatti munkáját, s 1957-től már egyáltalán nem dolgozhattak a mélyben. A bányában azonban továbbra is dolgozhattak csillésként, szivattyúsként, vagy takarítóként, s az irodákban a nők.