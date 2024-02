Hangulatos farsangi mini koncertre hívta a zeneszerető oroszlányi közönséget a Bányász Koncert Fesztivál Fúvós Zenekar a Bányász Klubba. Ezzel is megköszönve a Bányász Klub Alapítványnak, hogy fenntartja és üzemelteti az intézményt. A dallamok között felcsendült az Oroszlányi induló is, Werenka Vilmos 1961-es szerzeménye, valamint a Bella Ciao megkomponált változata is.

Hálás lehetett, aki valamilyen oknál fogva nem tudott részt venni a fúvósok évadnyitó koncertjén, mert az ott elhangzott szerzeményekből lehetett hallani válogatást. Tehát a tételek ismertek lehettek, viszont a maskarák nem: farsangi időszak lévén az együttes tagjainak mindegyike jelmezt öltve fújta a magáét.