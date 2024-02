Ászár

A házasság hete alkalmából szombaton 17 órától az ászári közösségi házban jubiláló házasokat köszöntenek. Vasárnap 11 óra 30-tól szentmise lesz a római katolikus templomban a házasokért és a házasságokért, illetve megáldják a jubiláló házaspárokat.

Bana

– Jótékonysági farsangi batyus bált rendez szombaton 19 órától a Banai Bóbita Óvoda Szülői Munkaközössége a Jókai Mór Művelődési Házban. A partihangulatról DJ Felber gondoskodik, az est sztárvendége pedig Foky lesz, aki a legjobb mulatós slágereket viszi el Banára. A legjobb jelmezért járó díjat is kiosztják. A bevételből a Bóbita Óvodát támogatják.

– Szombaton reggel 7 órakor kezdődik a III. Banai Böllérnap. A rendezvény keretében 10 órától kolbásztöltő és forralt bor versenyt is rendeznek, a gyerekeket pedig kreatív sarok várja. Műsorral készül a Roma Nemzetiségi Önkormányzat is. Az eredményhirdetést előreláthatólag 14 órakor tartják, majd gyermekműsor lesz és fellép még Didi és Gabriella is.

Esztergom

Kalandozás a téli állatok nyomában címmel tartanak családi délelőttöt az esztergomi Mesekuckó Játszótéren. A programon szombaton 10-13 óra között vehetnek részt az érdeklődők.

Kocs

Jelmezes farsangi bált rendez a Kocsi Baráti Kör szombaton 20 órától a faluházban. A jó hangulatról a REMIX Duó gondoskodik.

Szomor

A Kézdi-Vásárhelyi Imre Általános Iskola szülői munkaközössége jótékonysági bált rendez szombaton 20 órától a szomori sportcsarnokban. A zenét Saródi Krisztián szolgáltatja.

Tatabánya

– Szombaton 10 órára ismét várják a gyerekeket és szüleiket a felsőgallai Széchenyi István Művelődési Ház mesemozijába és játszóházába. Lesz mesefilmvetítés, gyöngyfűzés, festés, rajzolás és színezés.

– Szombaton 19 órától a tatabányai Vértes Agorájában a legnépszerűbb operettek, a legkedveltebb zeneszerzők és a legismertebb melódiák csendülnek fel a Monarchia Operett egész estés két felvonásos show előadásban. Részletek lesznek hallhatók Kálmán Imre, Lehár Ferenc, Zerkovitz Béla, Eisemann Mihály, Huszka Jenő, Johann Strauss, Jacques Offenbach legszebb operettjeiből, és felcsendülnek a Csárdáskirálynő, Marica grófnő, Bajadér, A víg özvegy, Mosoly országa, Sissi a magyar királyné, A Csókos Asszony, Orfeusz az alvilágban vagy a Denevér legszebb dallamai is.

– Az Odavagyok magáért... című életrajzi zenés játékot láthatják és hallhatják az érdeklődők szombaton 18 órától a Kertvárosi Bányász Művelődési Otthonban. A két előadó Nagy Ibolya, Déryné díjas színésznő, operett primadonna, a Dankó Rádió alapító szerkesztő- műsorvezetője és Csengeri Attila, eMeRTon-díjas színész, énekes lesz.