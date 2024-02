– Nagyon látványosra sikeredett a tetoválás a magyar válogatott csapatkapitányának mellkasán – mondta Szücs József tatabányai tetováló, mikor véleményezni kértük Szoboszlai Dominik, a jelenleg legértékesebb hazai labdarúgó legújabb tetoválását. Mint mondta, mindig nagyszerű ötlet az életutat magunkra varratni. Ettől lesz teljesen egyedi a „kép”. Szerinte a tetoválás az önkifejezés egy módja és nagyszerűen élt ezzel Szoboszlai.

Szücs József tatabányai tetováló segített megfejteni Szoboszlai tetkóját

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– Hasonló helyzetben vagyok én is – nyilatkozta a Joki becenevű tetováló, akinek szintén van a mellkasán egy-egy minta. Szavainak hitelt ad több évtizedes szakmai tapasztalata, így jól tudja, milyen érzés a bőrfelületre varrni és varratni és azt is, hogy életre szóló emlék. – Jól emlékszem, hogy nem volt egyszerű menet a miénk sem. Mármint az enyém és a mellkas-tetoválásomé. Kevésbé izmos testfelületről beszélünk, tehát a tű inkább ér csontot, mint más testrészen, mondjuk a vádlin – mondta, majd hozzátette azt is, hogy bizonyára többkörös egyeztetés előzte meg a megrendelést, mint ahogy több alkalommal is kellett menni szakszóval élve korrekcióra a tetkó miatt.

– Mindenkinek van egy tűréshatára. Tapasztalatom szerint ez 3-4 órát bírnak a tű alatt, szerintem Dominik esetében is egyszerre ennyi lehetett – válaszolta Szücs József.

Szoboszlai tetoválása egy egész történet

Azt is elmondta Törőcsik Dani munkájáról a tatabányai kolléga, hogy Dominik esetében jól látszik, hogy a tetováló balról jobbra egy történetet mesél el, a születésétől kezdve ki tudja meddig. Határ a csillagos ég, ezt próbálták meg szimbolizálni – jegyezte meg a Liverpool magyar válogatott középpályás tetoválásáról. Szerinte reneszánszukat élik a feliratok, a számok és a végtelen jel is.

Szoboszlai Dominik és a bolygós-számos tetkó sokak érdeklődését felkeltette

Fotó: Georgi Paleykov / Forrás: NurPhoto via AFP

A Balatonból is lett már tetkó

Az állatbarát megrendelők tappancsnyomot, a szülők a születés időpontját vagy az utód nevét kérik gyakran, a szerelmesek pedig a kiegészítő tetoválást, például kirakót kérnek. Olyan tetoválás is népszerű a fiatalok körében, ami mindkét félen ugyanott és ugyanolyan formában van jelen.

– A tetoválás kortalan. Legutóbb 73 éves hölgy kérte, hogy tetováljam a karjára a Balatont. Ez volt a második tetoválása. Az első is nálam készült, két évvel korábban – zárta szavait Joki.