1956-ban, érettségi után, mivel tudta, hogy szülei mély vallásossága miatt esélye sincs a felvételire, a megyei TEFU-nál helyezkedett el. 1971-ben lett képesítés nélküli pedagógus Neszmélyen, rajzot, földrajzot oktatott, de testnevelés órákat is tartott.

Szentessy László Művészeti tanulmányait szabadiskolában kezdte

A 70-es években elvégezte az egri tanárképző főiskolán, majd a budapesti Képzőművészeti Főiskolát és a pécsi egyetemet is. Grafikákat, tollrajzokat, linómetszeteket készít. Alkotásai és alakjai a valóság és az álom határán lebegnek. Ex libriseit nemzetközi tárlatokon is bemutatta. Már 1970-ben úgy írt róla egy kritikus, hogy rajztudása imponáló, ötletekből kifogyhatatlan.

1992 óta él Tatán. Nyugdíjazásáig az Eötvös József Gimnáziumban tanított. 2008-ban a tehetséggondozásban kifejtett kimagasló pedagógiai munkásságáért, grafikusművészi tevékenységéért átvehette a „Tata Városáért” díj arany fokozatát.

Művészet nélkül lehet élni, de nem érdemes

– ezt vallja.

