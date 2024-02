A résztvevők számos műanyag flakont, sörös- és üdítőitalos dobozt is észrevettek az uszadékfák közül, de vodkás üveg, gyerekcipő, horgászbottartó, matrac és műanyag hordó is került a zsákokba. Néhányan gumicsizmában érkeztek, így ők a sekélyebb részeken a vízből is ki tudták szedni a hulladékot. Egyébként mintegy húsz önkéntes vett részt a remek hangulatú akcióban – közülük többen a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hallgatói –, akik az Erzsébet park végétől a Knézich Károly utcáig terjedő szakaszt tisztították meg.