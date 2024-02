Mint a kornye.hu írta, zöld óvodaként a Vackorban fontosnak tartják a néphagyományok ápolását, megélését, nagy hangsúlyt fektetnek a jeles napokra. Februárban a gyermekek számára izgalmas, mókás a macimegfigyelő nap.

Az óvodában egész héten a macik voltak a fókuszban. Sokat beszélgettek az óvónők a gyerekekkel a csoportokon belül a medvék életmódjáról, téli pihenőjéről, és az ehhez kapcsolódó hiedelmekről. Gondoskodtak a medve csemegéjéről is, így mézkostoltatásra is sor került. Minden csoport a szülőkkel előre egyeztetve kért plüssmacikat, amiket azután az aulában különböző tematikák szerint kiállítottak. Az egyik nagycsoport macikái elbúcsúznak az óvodától, a másik nagycsoport medvéi pedig már a közelgő iskolapadot koptatják, figyelve a tanítónéni okító szavaira. Az erdei farsangon is sok maci képviselte magát, és bizony a bölcsődébe is sokan játszanak.

A macinap alkalmából hatalmas maci játszóházzá alakult az óvoda. Több helyszínen is macikkal kapcsolatos mókás, kedves feladatok várták a gyerekeket.