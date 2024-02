A Minion jelmez ötletét egy gyereksapka adja, amihez már csak egy kék nadrág és egy sárga felső kell. A bohóc jelmezhez be lehet vetni anya legszínesebb ruháit, amik méretüknél fogva jó nagyok is a gyerekre. Megmaradt tüll anyagból pomponok kerülhetnek rá. Ha akad a fiókban maradék lufi is, az is jó kiegészítése lehet a jelmeznek.

A csiga jelmez egy kicsit munkásabb, de még mindig megvalósítható egy este alatt. Megmaradt festőpapírból vagy csomagolóanyagból készül. Az összeállításnál jó szolgálatot tesz egy ragasztópisztoly. Arra azonban nagyon vigyázzon mindenki, nehogy a forró műanyagba nyúljon. Saját tapasztalatból mondjuk: fájdalmas élmény.

A Lego jelmezhez sem kell sok idő és pénz. Csak egy nagyobb kartondobozra lesz szükségünk, és 6 „medvesajtos” dobozra. Ha a család szereti, a tartalma doboz nélkül is elfogy a hűtőből, de akár főzhetünk is belőle.

A medúza egy (lehetőleg átlátszó) esernyőből, egy felcsíkozott organza-szerű függönyből és elemes karácsonyfa-égősorokból készül. Felturbózhatjuk szemekkel is. Csodásan mutat, ahogy a gyerek vonul vele, és tényleg fillérekből megvan.

A Star Wars karaktereihez csak egy hosszú, fehér női ruha, egy fehér férfi ing és két öv kell. Ha nincs a gyerek játékai között lézerkard, folpack vagy alufólia rúdjaiból ragasztjuk össze a fegyvernek látszó tárgyat. Az R2-D2 jelmezben a legkisebbek mutatnak a legjobban, ráadásul náluk szempont az is, hogy a jelmez kényelmes legyen, tudjanak benne ülni, játszani is. Bölcsis vagy ovis csemeténk szekrényéből csak egy fehér pólóra és egy (füles) sapkára lesz szükségünk. Össze sem kell firkálnunk őket: sima, egyszerű, formára vágott szigetelőszalagokkal varázsolhatunk belőlük robotjelmezt.