Egészen különleges helyre térhettünk be Tatabányán. Vendégh Gábor vendégelt meg minket a cipők birodalmában. Na, de nem csupán egyszerű cipőkről beszélhetünk, hanem igazán egyedi darabokról, és nem volt itt sem magassarkú, sem csizma, hanem sneaker. Limitált példányban, sőt, elérhető áron is, mert ez is egyfajta cél Gábornál. De, mit is takar a manapság már még inkább elterjedt cipő, a sneaker?

Vendégh Gábort, az újdonsült tatabányai sneaker bolt tulajdonosát kérdeztük az elmúlt pár évben felbukkanó trendről.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Mánia

A kérdés megválaszolásában a tatabányai születésű Vendégh Gábor segített nekünk, aki novemberben nyitotta meg saját üzletét a vármegyeszékhelyen. Nevetve mondta: “Korábban boomer még nem nyitott sneaker boltot.“

– A sneaker cipők nagy rajongója vagyok. Két-három évvel ezelőtt elkezdtem vásárolgatni ezeket, de csak befektetésjelleggel. Tavaly már annyi cipő összegyűlt, hogy egyszerűen már nem tudtam beállni a garázsba. Nagyon sokáig a vármegyében egy multinacionális cégnél dolgoztam, és éppen döntés elé kerültem: folytatom ezt a multinacionális céges életet, vagy pedig elmegyek a hobbim irányába. Végül a hobbim mellett döntöttem – kezdte történetét Vendégh Gábor, aki az első sneaker cipőjét 1991-ben kapta.

– Én azt látom, hogy nagy rá az igény, sokan keresik a sneaker cipőket, és egyre jobban terjed Magyarországon. Négy-öt évvel ezelőtt jött be hazánkba ez a világszintű trend.

Az országban tíz ilyen üzlet van, javarészt inkább a fővárosban.

Befektetés

A limitált kiadású társasjátékok, a Lego, vagy akár a luxus női táskák vásárlási, majd eladási értéke folyamatosan változik. Egy biztos: az értékük egyre inkább nő. Nem véletlen, hogy sokan befektetésnek vásárolnak egy-egy darabot. Ez pedig a sneaker esetében is igaz.

– Világszerte nagy kereslete van. Hiszitek vagy sem, de van egy cipő értéktőzsde. Tehát tőzsdeként működik gyakorlatilag ezeknek a limitált cipőknek a piaca. Itt is listázva vannak a cipők, és nagyon-nagyon furcsán működik ez a piac. A nagy gyártók több, különböző típust dobnak ki, ezek frissülnek, eltűnnek, újrajönnek, különböző színekben jelennek meg. Vannak olyan darabok, amelyeket annyira limitáltan dob ki egy-egy márka, hogy egész egyszerűen nem lehet megvenni őket, csak majd másodkézből, úgynevezett “resellerektől", vagyis viszonteladóktól. Vannak olyan cipők, hogy a kiadási árához képest, mondok egy példát, kerültek 140 euróba, manapság mondjuk 2000 euró környékén vannak. Tehát akár, 10-15-szörös áron. De ezek a ritkábbak, nagyon nehéz ezekhez hozzájutni. Ám mindegyik cipőnek van egy nagyon jól megfigyelhető ciklusa. Van egy úgynevezett “retail“, vagyis kiadási ár, ami nagyon kicsit lemegy, ám, ahogy “eltűnik“ a cipő, elkezd az ára felfele menni. Nagyon sokan egyébként befektetésre keresik, mert ez egy érték, van egy cipő tőzsde, ahogy mondtam. Megveszik, félrerakják akár egy évre, és a cipő felmegy akár ötven százalékot, vagy akár többet is.

Érdekesség

Előfordulnak olyan esetek is, amikor egy banális véletlen miatt emelkedik meg egy adott cipő ára.

A világ egyik legnagyobb márkája egy különleges kiadással rukkolt elő néhány évvel ezelőtt. A dizájnt a Rémálom az Elm utcában gyilkosa, Freddy Krueger inspirálta, akinek ikonikus zöld-piros csíkos pulóvere is visszaköszön a mesterséges vérfoltokkal díszített sneaker felső részén. Ez a verzió sosem jelent meg hivatalosan, ugyanis:

– Egyetlen egy hibát elkövettek, nem egyeztettek a film forgalmazójával. Legyártották a cipőket, kiküldték a boltokba, majd a film forgalmazója perrel fenyegette a márkát, amely megijedt és leselejtezte az összes cipőt. Leszámítva egy nagyságrendileg harminc darabos tételt, amelyet elküldtek Mexikóba. A mexikói boltban nem értesültek a visszahívásról és eladták a cipőket, tehát ma világszerte van harminc darab ebből a cipőből, amelyek gyűjtői körökben 10-20 millió forintért mennek.

Vendégh Gábor azt is elárulta, hogy vannak különleges kollaborációk több márka között, amik nagyobb márkák összeállnak. Vagy éppen kisebb műhelyekkel vagy gördeszkás műhelyekkel együtt dolgoznak. Ezek általában világszerte ismert márkák, vagy egy ismertebb személyiségekkel dolgoznak közösen. Ilyen például az amerikai kosárlegenda, Michael Jordan, valamint az amerikai rapper Travis Scott.

A világmárkák hírességekkel is együtt dolgoznak, az amerikai teniszlegenda, Serena Williams is köztük van.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Eredeti sneaker vagy replika?

Vendégh Gábor kitért arra is, fontos figyelni, hogy ne replika legyen a cipő, ugyanis többféle módszert alkalmaznak már a hamisításra.

– Amit mindig ki szoktam hangsúlyozni, hogy Magyarországon boltban ellenőrzött körülmények között csak eredeti cipő vásárolható. Az az első és legfontosabb, hogy biztos beszerzési forrásból kell vásárolni. Én tipikusan európai cégektől veszem, tehát olyanoktól, amelyek adószámmal rendelkeznek, garanciát adnak, követhetőek. Illetve a másik, amellyel ki lehet deríteni, hogy egy cipő replika, a különböző applikációk. Nagyon sokan jönnek hozzám tanácsot kérni. A kezeim között sok cipő átmegy, meg tudom mondani a varrás, a doboz alapján is, rendkívül fontosak a QR-kódok is. De van egy olyan kategória, amelyre már én sem merném egyértelműen rámondani, hogy replika vagy sem. Ekkor tud segíteni az applikáció, amely úgy működik, hogy a terméket lefényképezzük, beküldjük az applikációba, ahol két független szakértő egymástól függetlenül elbírálja a kép alapján, hogy a cipő eredeti vagy replika. Emellett algoritmusokat és mesterséges intelligenciát is alkalmaznak.

Ebből a három forrásból áll össze a vizsgálat. Az applikáció biztonsága, megbízhatósága százszázalékos.

Árkategória

Az ár tekintetében határ a csillagos ég! Nem csupán a befektetés kapcsán, hanem a mánia, valamint a státuszszimbólum miatt is. Vendégh Balázs sneaker boltjában az átlagár negyven-ötvenezer forint körül mozog, ennél persze olcsóbbakat és drágábbakat is megtalálnak a sneaker szerelmesei.

– Ettől függetlenül Tatabányán is nagyon meglepő volt, hogy akár a százezer forint feletti cipő is gyorsan elfogyott. Féltem egyébként drága cipőket behozni, viszont ahogy elindult a bolt és megjelent a vásárlóknak az a rétege, aki egyre többet kérdezett, esetleg egy kicsit magasabb árkategóriájú sneaker lesz-e. Akkor tesztjelleggel vettem néhány darabot, amelyeket rendkívül gyorsan megvásároltak. Van cipőnk tizennégyezer forintért és van cipőnk százhetvenezer forintért, az átlagár olyan negyven-ötvenezer forint környékén van, és Tatabányán a vásárlók egyébként pont ezt a típust keresik.

A tatabányai sneaker boltban az átlagár olyan negyven-ötvenezer forint környékén mozog.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Korosztály

– Vásárlói korosztályt be lehet lőni, de itt is van szórás. De többnyire a tizenkettő és a húsz év közöttiek a vásárlóinknak a kilencven százaléka, de előfordult arra is példa, hogy bejött egy fiatal srác, akit a nagyszülei kísértek el. Amíg a fiú próbált, a papa észrevett egy nagyon szép retro jellegű cipőt. Az úr körülbelül 65-70 év körül lehetett és megkérdezte, hogy felpróbálhatja-e. Mondtam, hogy természetesen, na és hát nagyon jól állt a lábán a cipő, és meg is vásárolta.

Státuszszimbólum

1985 egy különleges év a sneaker cipők életében, amely az egyik legnagyobb márkához köthető, na és persze, Michael Jordan nevéhez. Az eredeti Air Jordan 1 Chicago színváltozatot ugyanis 1985-ben mutatták be először, és azóta néhányszor került csak retró kiadására. De 2022 az az év, amikor ez a színváltozat visszatér egy hozzáadott vintage megjelenéssel. Ennek különleges történetét is hallhattuk Gábortól.

– Ennek a kollekciónak az a neve, hogy “Lost and Found“, vagyis “Elveszítettem és megtaláltam“. Az a története, hogy ezt a típusú cipőt valaki a nyolcvanas években félretette, elveszítette, később megtalálta. De, amikor már megtalálta, a cipő egy kicsit öregbített állapotban volt, és ezt dizájn szempontjából így oldották meg. A talpa, hátul a bőr, sőt még a doboza is retró hatású.

Vendégh Gábor megmutatta a “Lost and Found“, vagyis az “Elveszítettem és megtaláltam“ kollekciót.

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Trunk Tamás még csak 20 éves lesz, és amellett, hogy hazánk egyik legsikeresebb alpesi sízője, Z generációs tanácsadó, továbbá influenszer Dablty néven. A hazai és nemzetközi sneaker-kultúra egyik ismert alakja, aki már írt két könyvet, cégeknek tart előadásokat. Ahogyan korábban arról már beszámoltunk, a tatabányai származású Palik László beszélgetett a fiatal tehetséggel podcast műsorában. A sikeres influenszer Vendégh Gábor birodalmába is ellátogatott, hogy követőinek személyesen mutassa be a tatabányai sneaker bolt tulajdonosát és az üzletet. Gábor lapunknak elmondta, nagyon meglepődött, amikor Tamás felhívta telefonon, hogy hallott a boltjáról és szívesen ellátogatna hozzá.