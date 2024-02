Kilencedik alkalommal tartották meg hagyományos siska sütő versenyüket az oroszlányi szlovákok a II. Rákóczi Ferenc Kultúrházban a gasztronómia jegyében. Az idén 25 fajta édesség készült a megmérettetésre. Volt köztük szalagos, forgács és töltött fánk, de túróból is készült a finomság, édes és sós verzióban. Ezenkívül nagyon látványos volt és nagy sikert aratott a rózsafánk, de a gesztenyével töltött és a habos ekler fánk is. A öt tagú zsűri az elkészítés mellett az íz és az állag alapján is legfeljebb 10-10 pontot adhatott, így a legtökéletesebb fánk maximum 30 pontot ért.

Hogy mi az a siska? Fánk. Összesen 24 fajta sült a Rákóczi Kultúrházban

Fotó: Wágner Zsanett

Az ítészek között (Fátrai Márta, Kis Imréné Ani, Viczena Miklósné, Pis János) volt egy ráadás vendég is, aki a szlovák testvérvárosból, Vágsellyéről érkezett a megmérettetésre. Az értékelés idején a kultúrotthon másik termében is nagy volt a forgalom. Nem véletlenül, hiszen hagyomány szerint a versennyel egybekötik a szlovák közgyűlést is.

Kézről kézre járt a siska

Szabó Istvánné Betka elnök az elmúlt évet összegző beszéde után az idei év programterveiről is szólt. Egyebek mellett arról, hogy készülnek az országos programra, a tájházak nyílt napjára, de húsvét előtti foglalkozásokat is szerveznek a gyerekeknek. Lesz nyelvtábor, augusztusban pedig a 29-ik alkalommal tartják meg a falu nagy napját. A napirendi pontok végén az asszonyok felszolgálták a frissen sült fánkokat, amiket jóízűen elfogyasztottak a klubtagok, valamint a vendégek.

Betka elárulta portálunknak, ő maga is rendszeresen nevez a versenyre. Az idén készített szalagosat, de forgács- és túrófánk is került a szépen megterített asztalra a jóvoltából.