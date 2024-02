– Mi lett véled Ferkó? Újra itt hagysz minket? – sírtak a gyászmenet tagjai, akik a több évtizedes szokásoknak megfelelően idén is a pincevölgyben vettek fájó búcsút szeretett ivócimborájuktól. A résztvevők lassú léptekkel tettek egy tiszteletkört a máglya körül, majd helyet foglaltak a színpadnál és kezdődött a szertartás.

Igazi világsztárok lepték el Tokodot

Fotó: Walczer Patrik / Forrás: 24 Óra

– Na de hol a pap? – döbbentek rá, majd telefonon utol is érték Demizson atyát, akinek ellopták a kerékpárját, így egy kölcsönbiciklivel érkezett meg a helyszínre. A lelkipásztor remegő lábakkal, egy kicsit lihegve érkezett meg, tekerés közben még arra is figyelnie kellett, hogy a lánc ne csípje be miseruháját. Ezután szívfájdító pillanatokat élhettünk át, a zokogó rokonok, ismerősök nehezen vettek végső búcsút szeretett Farsang Ferkójuktól.

Igen ám, de az idei farsangtemetésen kis híján szívbajt kapott a több száz érdeklődő, hisz a „halott” egyszer csak felugrott és elszaladt a ravatalról. A hozzátartozók mellett Murci Marci, az elhunyt leghűségesebb ivócimborája is egyaránt rájött, hogy bizony nem Farsang Ferkót siratták el éppen.

– Hát kedves résztvevők! Most már van pap, de nincs halott! – hangzott el a színpadról, majd úgy tűnt, holttest hiányában elmarad a búcsúztató. Ám a műsor után megjelent Bánhidi László polgármester, aki megtalálta és talicskán tolta a színpad elé az igazi Farsang Ferkót, vagyis a szalmából megformált bábut.

A rendezvényre különleges koreográfiákkal szoktak készülni a tokodiak. 1985. január 28-án a világ legjelentősebb zenészei fogtak össze azért, hogy másokon segítsenek. Azon az éjszakán született meg a We Are The World című sláger, melynek előadóit a Borvirág Táncegyüttes idézte meg. Többek között Lionel Richie, Michael Jackson, Bruce Springsteen, Paul Simon, Tina Turner, Cyndi Lauper, Kenny Rogers, Ray Charles, Stevie Wonder és Diana Ross is megcsillogtatta tánc- és énektudását.