Ahogyan arról korábban beszámoltunk, Ászár híres szülöttjéről emlékeztek meg szombaton. 1850. február 24-én a bakonyaljai településen született Jászai Mari, a nemzet színésznője. Emlékestet is tartottak Ászáron, amelyen többek között az idei Simon István-díj méltó helyre került, Kovács Lajosné Zsófi néninek adományozták. Zsófi néni az Ászári Jászai Mari Nyugdíjas Klub megalakításában és a községbeli nyugdíjasok kulturális és közösségi életének szervezésében végzett sok éves vezetői tevékenységéért kapta az elismerést. Écsi Zsófia néven látta meg a napvilágot Kisbéren, szülei nyolcadik gyermekeként.

Kovács Lajosné és a korábbi években Simon István-díj elismerésben részesültek: Ligeti Gábor, Kanozsai Csaba, Baksa Zoltánné, Kohlné Ivánkai Katalin, valamint Kovács Gyuláné

Simon István-díj a Jászai Mari Emlékesten

– Az életünk során sokszor összejövünk ünneplésre. A mai különleges ünnep. Zsófi néninek biztosan az. Szerintem a sok szép évet megélt életében is ritkaságszámba megy. Márpedig Zsófi néni, mint keresztyén ember tudja, hogy előre elkészített ajándékaink vannak nekünk a Mi Istenünknél. Most a települése adja ezt a nagyon megérdemelt ajándékot. A Simon István-díjat. Arról az emberről elnevezett díjat, aki annak idején sokat tett a falunkért. Arról az emberről elnevezett díjat, akivel Zsófi néni együtt “nyugdíjaskluboskodott“, programokat szervezett, nótázott, nevetett. Talán az eddigi díjazottak közül elmondható, hogy Zsófi néni áll legközelebb Pista bácsihoz. Talán neki van a legtöbb közös emléke vele emelte ki Pekár Zsolt, a település polgármestere.

A téglagyárban kezdett, majd tizenöt éven át a keményítőgyárban állt helyt. Ott három műszakban nem volt könnyű dolga, de ennek köszönhetően ismerte meg élete párját, akihez huszonegy évesen ment feleségül. Éva lánya és Péter fia megszületése után 1970-től a kisbéri óvoda dajkájaként számtalan kisgyermek nevelésében vett részt mintegy tizenhét éven keresztül. Nyugdíjba vonulását követően az ászári közösségi életben kezdett aktív szerepet játszani. A régi ravatalozó előterének hozzáépítése társadalmi munkában valósult meg, amelyet Zsófi néni szervezett pár lelkes ászárival. 1997-ben alakult a Jászai Mari Nyugdíjasklub, amelynek alapító tagja, majd vezetője volt.

“Mindenkinek van gondja, baja, de ezt hagyjuk otthon, azért van a klub, hogy itt vidámak legyünk“ – vallotta Zsófi néni. A nyugdíjas klubbal évente kirándultak, színházba jártak, énektalálkozókon vettek részt, népdalfesztiválokon nótáztak. Zsófi néni élete lett a klub. A vármegyében az Idősügyi Tanács tagja volt négy évig. Az Idősek Akadémiája képzésén is részt vett, amelyen megszerzett ismereteit a helyi közösségeknek átadta.

A 2010-es évek elején átadta szeretett nyugdíjasklubja vezetését. A ma is működő klubban már kevesen vannak, akikkel együtt dolgozott. A klub huszonöt éves jubileumán is köszöntötték a településen.

– Nekünk ma élő település vezetőknek, de még csak falubelinek is nem szabad elfelejteni a régi idők tevékeny, a település életét meghatározó, egy közösség mindennapjait tartalmasabbá tevő személyeket. Nem csak elfeledni nem szabad, hanem köszönetet kell mondanunk. Ez nem lehetőség, hanem feladat is. Most ezzel a Simon István-díjjal nem csak elismerésünket fejezzük ki, nem csak gratulálunk, hanem köszönetünket, hálánkat is. Köszönetet és hálát azért a sok szép évért, boldog emlékekért, amit a falu, a nyugdíjasok közösségében kifejtett – mondta beszéde végén Pekár Zsolt.