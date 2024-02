A Széchenyi István Egyetem Albert Kázmér Mosonmagyaróvári Kar Biológiai Rendszerek és Precíziós Technológiai Tanszékének kutatási eredményeként jött létre az a szántóföldi adatgyűjtő robot, ami mesterséges intelligencia segítségével képes sokféle feladat ellátására. A ma már mintaoltalommal bíró eszközt hardverrel és szoftverrel látták el, valamint olyan speciális szenzoros egységekkel szerelték fel, amelyek lehetővé teszik, hogy környezetének különböző paramétereit - például a környezeti levegő hőmérsékletét, vagy a páratartalmat - meghatározza.

A robot gazdái: dr. Teschner Gergely, dr. Ambrus Bálint és az ácsi dr. Nyéki Anikó Éva

Fotó: (Fotó: Adorján András) / Forrás: SZE

Ezen felül kiegészítették napsugárzás mérésére alkalmas szenzorral, illetve egy talajszondával is, amelynek segítségével információkat gyűjt többek közt a talaj pH-értékéről, vezetőképességéről és káliumellátottságáról is. Ezek az adatok felhőalapú tárolással a memóriájába kerülnek, s így könnyen beilleszthetők a precíziós mezőgazdasági technológiába.

A robot detektálja a növény részeit

– A robotot kamerával is felruháztuk, ami tájékoztatja a kezelőjét a helyzetéről, illetve mesterséges intelligencia segítségével képes elemezni a begyűjtött képeket és osztályozza is azokat. A kísérleti területen a paradicsom részeit tudtuk detektálni: az eszköz észlelte a levélzet elváltozásait, termésszámlálást és termésbecslést végzett. Ezen felül egy lézeres távolságmérő modullal is elláttuk, amit a navigációban alkalmazunk, ezáltal képes önmaga vezérlésére, tud tájékozódni az adott növény sorai között, és útvonalat tervez – hangsúlyozta dr. Ambrus Bálint adjunktus, a robot vezető fejlesztője.

A készüléket a kutatók tavaly kezdték el alkalmazni: üvegházban és szántóföldön is tesztelték paradicsomkertészeti kultúrában, ami más növényekre is kiterjeszthető a későbbiekben.

A GPS-szel és kamerával is ellátott szántóföldi mezőgazdasági robot alig 6 kilós és kialakításnak köszönhetően teljesen elektromos meghajtású berendezés – ezek által kiválóan beilleszthető a precíziós mezőgazdaságba

Fotó: (Fotó: Adorján András) / Forrás: SZE

– A robot megalkotása Ambrus Bálint doktori munkájából indult ki, és büszkék vagyunk arra, hogy mintaoltalommá vált. Fejlesztésünk azért is fontos, mert az Európai Unió 2030-ra emisszió- és növényvédőszer-csökkentést tűzött ki célul a mezőgazdaságban, melyhez a monitoringrobotok úgy járulnak hozzá, hogy előrejelzéseikkel csökkentik az ilyen beavatkozások számát. Általuk észlelhetünk olyat is, ami szabad szemmel nem érzékelhető, és olyan nagyszámú adathoz férünk hozzá gyorsan, ami segíti a termesztéstechnológiai optimalizációt a nagygazdaságokban is – húzta alá dr. Nyéki Anikó Éva egyetemi docens, a kutatócsoport vezetője.

Az Ácsról származó kutató az intézmény mosonmagyaróvári karán végzett agrármérnökként, majd később növényvédő szakmérnökként. 2012 óta erősíti a kar Biológiai Rendszerek és Precíziós Technológiai Tanszékét, ahol már a doktori képzése alatt megkezdte a munkát mint tanársegéd, jelenleg pedig docensként dolgozik.

A kutatásban dr. Ambrus Bálint és dr. Nyéki Anikó Éva mellett részt vett prof. dr. Neményi Miklós Biológiai Rendszerek és Precíziós Technológiai Tanszék professor emeritusa, prof. dr. Kovács Attila a tanszék vezetője és dr. Teschner Gergely egyetemi adjunktus is.

A készülék a munkaerőhiányra is választ ad: csupán egy operátorral több ilyen eszköz üzemeltethető egyszerre.

– Robotunk felhasználása túlmutat a mezőgazdaságon: mivel a készülék kisméretű és olcsó üzemeltetésű, ezért más ágazatokban is hatékonyan alkalmazható. A mesterséges intelligenciának köszönhetően programozással könnyen átalakítható, így detektálhatóak olyan színek és alakzatok is, amelyek nem csak a növénytermesztésben teszik lehetővé a használatát – tette hozzá dr. Nyéki Anikó Éva.