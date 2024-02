A lakás nagyszobájának ablaka a KRESZ Parkra néz a vármegyeszékhelyen, most már meg is telik élettel a létesítmény. A minap figyelemre méltó párbeszédet hallottam a nyitott ablaknál. Egy kiskölyök a mini bringájával rendőrt játszva éktelen szirénázással eredt utána kis társának. A közeg le is meszelte a másik kis srácot, majd felelősségre vonta őt, hogy látta bebiciklizni a megállni tilos táblával jelzett „utcába”. A „szabálytalankodó” kisember nem szeppent meg, felkínált egy csokit a zsarunak, ha továbbmehet. A rendőr azonban „megbírságolta” őt a finomság ellenére is. Ha felnőttként is a rend őrének áll, bizonyára rendíthetetlen erkölcsű lesz. -viz-