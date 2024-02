– Az idén először volt véradás Bokodon – mondta Csillag Sándorné, aki 25 éve dolgozik védőnőként a településen és aki azóta szervezi a véradásokat és aki az eddigiektől eltérő módon keltette fel a véradókedvet. – A személyes meghívás mellett telefonon is értesítettem a korábbi véradókat, sőt a közösségi oldalon is próbálkoztam. Facebookon írtam többeknek, de a hagyományos módszert is felhasználtam, vagyis rengeteg szórólapot nyomtattam és osztottam ki – tudtuk meg a siker titkát a bokodi példán keresztül.

Nagy segítség, kis idő alatt

Egy véradás alkalmával 4,5 deciliter vért vesznek le, ezt a szervezet napokon belül képes pótolni. A véradás alkalmával steril vérvételi tasakba, egyszer használatos tű segítségével egy egység teljes vért vesznek le, egy kevés pedig mintacsövekbe kerül vizsgálatokhoz. A véradás nagyjából 30–45 percig tart adatfelvétellel és kivizsgálással együtt. – Nyáron és télen különösen nagy szükség van a véradókra – tudtuk meg Zigó Janától, a humanitárius szervezet megyei koordinátorától.

Az előre tervezett véradói számnál jóval többen, összesen 45-en vettek részt a bokodi véradáson, amit a művelődési ház felújítása miatt másik helyszínen, a lakótelepen szerveztek meg. Évente 2-3 alkalommal szerveznek véradást a településen. Az önzetlen segítők ajándéka most egy retró szendvics volt, szalámival és tojással, valamint uborkával.