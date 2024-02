Különleges futás

Ahogy arról korábban beszámoltunk, szombaton a Puskin Művelődési Háznál különleges futásra hívják az érdeklődőket. A jelentkezők 4 távon tehetik magukat próbára. A program díjmentes, azonban 700 forintos támogatói jegy megváltására van lehetőség. Mint írták, minden teljesítő befutóérmet kap. A rajtszámok egyben tombolaszámok is, így a futók között értékes nyereményeket sorsolnak majd ki. Aki jelmezben fut, azt külön is díjazzák a szervezők.

A 8 hétvégi program egyike a jótékonysági futás

Hydan emlékére

Klasszikus zenei estét tartanak szombaton Felsőgallán, a Széchenyi István Művelődési Házban. Joseph Hydan halálának 215. évfordulója alkalmából adnak emlékkoncertet. Fellép a Várpalotai Bányász Vegyeskórus, a Tatabányai Madrigálegyüttes, valamint a Tatai Soltész István Kamarazenekar. A belépés díjtalan, délután 16 órától várnak minden érdeklődőt.

Időkapu nyílik a program során

A Vértes Agorájában szombaton digitális családi napot rendeznek. Az intézmény egy digitális interaktív térré alakul át. A rendezvény célja, hogy a gyermekek és családtagjaik játékosan ismerkedjenek meg a fejlődő digitális világgal. Olyan érdekességeket próbálhatnak ki a résztvevők, mint a palacsintát sütő robot, vagy éppen a xilofonon játszó robot. Hozzáteszik a szervezők, hogy az okostelefonod semmiképp ne hagyd otthon. Szakmai előadásokat is hallhatnak a résztvevők Szaniszló Zoltántól és Solymos Ákostól is.

Védd meg magad

Az elmúlt hetekben két sajnálatos támadás is történt Tatabányán. Egy 25 éves szatír vadászott áldozataira az utcákon. Végül sikerült elkapni, már le is tartóztatták. Koltai Ármin, kempo magyar bajnok és világbajnoki ezüstérmes prevenciós előadást tart hölgyeknek, hogy elkerülhessék, kivédhessék a közelmúltban történteket. Több időpontban is, február 24-én, március 2-án és március 9-én is meghirdette önvédelmi oktatását.

Koncert a kocsmában

A tatai Pap Pál kocsmában szombaton két koncertnek is örülhetnek a szórakozni vágyók. Fellép az Elit Osztag, valamint a CsizmáSKAndúr. A szervezők hozzátették, hogy a belépés maximalizálva lesz 80 főre. Ezért a mielőbbi érkezés ajánlott, hogy biztosan te is egy jót tombolhass szombat este.

Maskarás mászás

Ha még nem másztál azért, ha már igen, akkor pedig azért kihagyhatatlan a szombati program a tatabányai Via Ferrata-nál. Mindenkit várnak 9 óra 30 perckor a Gerecse Kapujánál. Érdemes jelmezben érkezni, mert a szervezők a legötletesebb maskarákat díjazni is fogják. Ha nincs felszerelésed, akkor se csüggedj, mert bérelhetsz, ha pedig először mászol, túravezetést is kapsz. Jelentkezni tudtok mailon az [email protected] címen, vagy telefonon a +36 30 230 3340-es számon.

Takarítás egy jó ügyért

Idén is meghirdették a Gyertek be a Kórházkertbe programot, amelynek lényege, hogy lelkes önkéntesek elvégzik a kastélykert tavaszi nagytakarítását Szőnyben. Most szombaton a szorgos önkénteseket teával és zsíros kenyérrel is kínálják majd. Amennyiben az időjárás nem lesz megfelelő, egy héttel csúsztatják a szervezők a takarítást.

Madarak a fókuszban

A Magyar Madártani Egyesület Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoportja és a Száz Völgy Természetvédelmi Egyesület madárgyűrűző bemutatót szervez a tatabányai Gerecse Kapuja látogatóközpontnál szombaton. Reggel 8 óra 30 perctől egészen délután 14 óráig várják az érdeklődőket. A program ingyenes, de adományos kitűzőket tudtok vásárolni a helyszínen. Rossz idő esetén a program elmarad.