A parameter.sk számolt be a hírről, mely szerint nem ritkák a késések a Komárom és Pozsonyi közti vasúti vonalon, és ezzel a problémával a szakaszt december 10-től üzemeltető új vasúttársaság, a Leo Express is nehezen tud bármit is kezdeni.

Mint írják, a probléma fő forrása, hogy a Pozsony és Komárom közti vonal egyvágányú, ezért azokon az állomásokon, ahol váltók találhatók, gyakran várni kell a másik csatlakozásra. Nem volt ez másképp nyolc évvel ezelőtt sem, amikor a RegioJet vette át a 131-es vonalat, valamint a távozásukat követően sem, az elmúlt három évben, amikor a Szlovák Vasúttársaság (ZSSK) az osztrák ÖBB-vel együttműködve üzemeltette azt.

A Komárom felé vezető egy vágányú vasútvonal több mint 120 éves, túlnyomó része még mindig nem villamosított, kivéve néhány kisebb pozsonyi és komáromi szakaszt. A Leo Express vonatai sem közlekedhetnek 80 km/óránál nagyobb sebességgel, több szakaszon pedig további sebességkorlátozások vannak érvényben. Ennek oka a vasúti pálya rossz műszaki állapota, korszerűsítését évek óta szorgalmazzák, mostanáig eredménytelenül.

A Szlovák Vasutak (ŽSR) 2021-ben elkészített egy megvalósíthatósági tanulmányt, amelyben az említett vonalon felmerülő problémákra kerestek megoldást. Ebben szerepelt bizonyos szakaszokon a második vágány kiépítése is.

Az utasok petícióval adtak hangot az elégedetlenségüknek, amelyet mostanáig közel 1500-an írtak alá. A kezdeményezője Marek Lackovič parlamenti képviselő, Vörösmajor község korábbi polgármestere, aki azzal érvel, hogy évek óta egyetlen centet sem fordítottak erre a szakaszra, holott az utasok száma évi egymillióról 4 millióra emelkedett. Szerinte a helyzet súlyos és balesetveszélyes is egyben.

A megvalósíthatósági tanulmány szerint a javasolt lehetőség a Pozsony-Újváros (Nové Mesto) és Dunaszerdahely, valamint a Nagymegyer és Csallóközaranyos közti szakasz kétvágányúsítása – nyilatkozta a Joj Televíziónak Vladimíra Bahýlová, a Szlovák Vasutak (ZSE) szóvivője.

A tárca szerint jelenleg biztosítaniuk kell a hasonló projektek finanszírozását, a legnagyobb akadályt ugyanis ez jelenti. A nem egész 100 kilométer hosszú szakasz második vágányának kiépítésére megközelítőleg 700 millió euróra lenne szükség.