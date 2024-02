Lottólázban ég az ország, ugyanis, aki most szombaton telibe találja mind az öt számot, az akkora nyereményt vihet haza, amelyre a magyar ötöslottó történetében csak egyszer volt példa. Mindenki álma a 6 milliárd forint, ehhez azonban a nyerőszámok is kellenek. Kit is is hívhattunk volna segítségül, hogy milliárdokat rakjon a zsebünkbe, mint a mesterséges intelligenciát.

Mindenki álma az ötöslottó 6 milliárd feletti nyereményét bezsebelni

Fotó: Hagymási Bence / Forrás: 24 Óra

Bárcsak olyan egyszerű lenne, hogy egy kérdésre a tökéletes 5 számot kapjuk meg. Mi ezzel próbálkoztunk, hátha. A Microsoft Copilot nevű programjával csevegtünk a milliárdokat érő titokról. A „Szent Grál” sajnos nem került a birtokunkba, bár, ha ez így működne, páran már eljátszották volna ezt.

Ötöslottó nyerőszámok a mesterséges intelligencia szerint

Pontosan azt kérdeztük a Copilot-tól, mik lesznek a szombati nyerőszámok. Erre azt a választ kaptuk, hogy a jövőbeli lottószámokat nem tudja megmondani. A húzás véletlenszerű nincs mód pontosan megjósolni, melyik számokat fogják kihúzni. Bölcsen hozzátette:

Az egyetlen biztos dolog a lottóban az, hogy a szerencse mindig változó és kiszámíthatatlan.

Mi azonban nem hagytuk annyiban a dolgot, így arra kértük, hogy tippeljen. Bár azt válaszolta, hogy nem jósnő, de mégis mondott 5 számot, amik akár tényleg érhetik a több mint 6 milliárd forintos nyereményt a hétvégén. A Copilot a következő számokat titulálta nyerőnek:

13

27

42

55

77

Ha valóban ezeket fogják kihúzni szombaton, akkor mi már biztosan telitalálatos szelvénynek örülhetünk, mert kíváncsiságból ezeket a számokat meg is játsszuk.