Az enmacskam.hu számolt be a kecskédi Avarka történetéről, aki fiatal kora ellenére is nagy utat járt be. A cica ugyanis egy napon úgy döntött, világot lát.

A később Avarka névre keresztelt jószág kalandos története ennél jóval korábban, már anyja hasában kezdődött. A nőstény macska ugyanis vemhesen bukkant fel egy kecskédi portán, egészen pontosan Adri szüleinél. Ahol szó szerint nyitott kapukat talált, így 2019. április 1-jén – a dátum magyarázat lehet Avarka bolondos viselkedésére – napvilágot látott négy kiscica: két kandúr és két kislány.

– December 5-e volt, éppen munkába készültem – idézte fel a váratlan reggeli eseményt Adri, aki mesélt a július 1-én eltűnt Avarka hazatéréséről.

– Nyávogást hallottam odakintről. Amikor kinyitottam az ajtót és meghallottam a jellegzetes, vékony halgot, már tudtam, hogy ő bizony Avarka – mesélte Adri, aki férjével együtt megkönnyezte a nagy hazatérést.

Forrás: azenmacskam.hu

Az 5 hónapnyi távollét alatt Avarka valószínűleg benti cicaként vendégeskedett valakinél. Erre utalt ugyanis, hogy tőle szokatlan magabiztossággal járt-kelt a bútorokon, sőt, még az alomtálcát is kereste.

A világot látott cica hazatérésének hivatalos gazdái, azaz Adri szülei is módfelett örültek. Avarkának azonban egy új lakótárssal is meg mellett barátkoznia. Hamuka, a szürke cica szeptemberben szegődött a házhoz, azóta pedig az ivartalanításon is átesett, ahogy korábban Avarka és Hercegnő is, valamint mikrochipet is kapott.