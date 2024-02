Egyszer azt mondta egy jó barátom, hogy azért lett inkább szakács, mint cukrász, mert az utóbbi szakmában sokkal inkább kell arra ügyelni, hogy pontosan mérjük ki a finomságok összetételét. Persze, adódhat még akkor is baki, ha precízen tartjuk a receptben felsoroltakat. Akad egy-két krémes sütemény, amelyet jómagam is előszeretettel készítek. Természetesen akkor nem sikerül igazán jól, ha alkalomra készül. Így történt ez legutóbb is. Hiába a mérőedény, a konyhai mérleg, a kivajazott sütőforma, a pontos hőfok és sütési idő. A sütőn keresztül még csodáltam a remekül alakuló süteményt, majd végül a piskóta összezuhant... ahogy én is.