Szlezákné Molnár Kata, a Kölcsey Ferenc Művelődési Központ és Könyvtár gyermekkönyvtárosa nyilatkozott portálunknak a színes programkavalkádról. Elmondta, hogy az idén immár a 22. megmérettetést szervezték és mindig nagy örömmel teszik, hiszen ilyenkor bizonyosodnak meg róla, hogy a kreativitás nem ismer határokat Oroszlányban.

Ottjártunkkor láttuk, hogy az ötletes jelmezek mellett főszerepet kapott megannyi játék, kirakó, és zsákbamacska is. Volt zumbabemutató Biussal, ráadásul a szépségverseny helyezettjeit is sikerült kiválasztani, és a Bál szépe fejére is felkerült a korona.