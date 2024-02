Mi az az étel, ami egyszerűen elkészíthető és még finom is? Amivel péntek délután már nem kell órákat robotolni a konyhában? A Mindmegette most megadta nekünk a választ. Egyszerűen elkészíthető pizzatészta, ami nem csak időt- de még pénz is spórolhat nekünk, hiszen olcsón megúszhatjuk a bevásárlást. Ha van a spejzben liszt, élesztő és olaj, már neki is állhatunk elkészíteni a finomságot.

Nem csak egyszerű, de még olcsó fogás is lehet, és a siker garantált lesz a vacsoraasztalnál

Forrás: mindmegette.hu

Olcsó és időt spóroló pizzatészta vacsorára

40dkg liszt

5dkg élesztő

1kvk só

1kvk cukor

2ek olaj

víz

Elkészítés:

1. A lisztet az élesztővel összemorzsoljuk, beletesszük a sót, a cukrot és az olajat, majd összedolgozzuk annyi langyos vízzel, hogy összeállon a tészta (kb. 2,5 dl).

2. Lisztezett felületen kinyújtjuk a pizzatésztát 1 cm vastagra. Meghintünk liszttel egy nagy méretű tepsit. Beletesszük a tésztát, és megrakjuk ízlés szerinti feltéttel (paradicsom szósz, sonka, szalámi, hagyma, paprika, gombaszeletek, reszelt mozzarella, stb).

3. 220 fokra előmelegített sütőben 12-15 perc alatt készre sütjük.

