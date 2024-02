Bedecs Ilona, a Duna Népdalkör és a Napraforgó Citerazenekar vezetője köszöntötte a népes közönséget, köztük Nagy Róbertet és feleségét, Nyikus Anna fiát és menyét. Felidézte, Nyikus Anna teremtette meg a reneszánsz hétvége hagyományát a szőnyi művelődési ház és a vármegyei népművészeti egyesület vezetőjeként. Az egyesület tagjai ez alkalmakkor bemutathatták munkáikat, az érdeklődők pedig jobban megismerhették a hagyományos mesterségeket a vásári forgatagban. Az eseményt minden alkalommal koncertek és táncház is kísérte.

Nyikus Anna emléke előtt adózott a Gábor Klára vezette táncegyüttes is

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra

Egyed Lászlóné, a dalkör tagja megemlékezésében úgy fogalmazott, Nyikus Anna szorgalmas, kitartó, öntudatos ember volt, aki mindig nemes célokat tűzött ki maga elé. Életének meghatározó állomása volt a szőnyi művelődési ház, amelyet 2008-tól vezetett majd tizenöt éven át. A ház falai között igazán otthon érezte magát, és azon dolgozott, hogy a városrész kulturális élete minél színesebb legyen. A rendezvények mellett az is fontos volt számára, hogy a különféle csoportoknak is helyet adjon a kultúrház. Itt tartották összejöveteleiket a népdalkörösök, a citerások, a nyugdíjasok, a horgászok, a galambászok, a fotósok és a festők is.

Nyikus Anna Magyar Ezüst Érdemkeresztet is kiérdemelt

Nyikus Anna szakmai munkájáért számtalan elismerést kapott. 1995-ben kiérdemelte Komárom Pro Urbe díját, de átvehette a Komárom-Esztergom megye Kultúrájáért díjat is. A vármegyei népművészeti egyesület közösségével 2011-ben Csokonai-díjat nyert. 2013-ban Komárom Kultúrájáért díjat kapott. Izgalmas életútja megkoronázásaként 2022-ben Magyar Ezüst Érdemkeresztet vehetett át. A népművészet mellett a tanítást is fontosnak tartotta, főiskolán is oktatott, de egyik alapítója volt a tatai Talentumnak is. Szívügye volt a komáromi láda, amelyhez kifestőkönyvet is készített, hogy tovább örökítse a láda motívumait a fiatalabb generációnak.

A rendezvényen elsőként a Duna Népdalkör és a Napraforgó Citerazenekar adott műsort, majd Egyed László mondott verset. Ezt követően a Gábor Klára vezette Újhold Régizene- és Táncegyüttes középkori táncokkal örvendeztette meg a közönséget, majd a program végén a résztvevők csatlakozhattak is hozzájuk. Mindeközben a népművészeti egyesület portékái közül is lehetett válogatni.