– Én azt láttam, hogy ő úgy “lejön a színpadról“. Mindig azt mondom, nem feltétlenül az kell, hogy egy énekes tökéletesen, mindig minden hangot kiénekeljen, hanem legyen egy olyan egyéniség, akinek van színpadi jelenléte. S, azt gondolom, hogy ebben a fajta show business-ben ez a legfontosabb.

Csibész Tóth Mikinek korábban már két másik műsora is volt a zenecsatornán, így otthonosan mozog ebben a közegben. Elárulta, hamarosan egy újabb show-ban láthatják a televíziónézők. Miki nem csupán szólóban énekelt, Szűcs Balázs feleségével, Szűcs-Tóth Katicával, Tóthék néven is színpadra léptek. A közönség pedig egyszerűen imádta duettjüket. Katicával az új műsorban is együtt várják a rajongókat a képernyők elé, ez lesz a Párosan szép az élet.

– Nemsokára forgatjuk, néhány héten, hónapon belül az első részt felvesszük és remélhetőleg az év második felében adásba is kerül már – emelte ki Szűcs Balázs, a műsor producere, Miki pedig beavatott minket az adás kulisszáiba is:

– A műsor koncepciója az, hogy sztárpárok lesznek a vendégeink, és velük fogunk beszélgetni, illetve énekelnek majd velünk.

A meghívott sztárvendégek nem csupán a műsorban szereplő fellépők, hanem Miki barátai is. A vármegyéből többen érkeztek, például a tatabányai színésznő-énekesnő Bányoczky Nóra, aki elárulta, hogy Mikivel már régóta jó viszonyt ápolnak és szívesen eleget tett a meghívásra. MC Hawer és Tekknő szintén színpadra lépett. Tekknő Mikiről, azaz Benyó Miklósról lesújtó hír érkezett augusztusban, infarktust kapott és életveszélyes állapotban szállították kórházba. Nemsokkal később szerencsére visszatérhetett zenésztársa mellé. Lapunknak elmondta, most már köszöni szépen, remekül van. A mulatós duó barátsága már hosszú ideje tart Mikivel, rendszeres fellépői műsorának.

– Amióta színpadon van szerintem azóta ismerjük, jóban vagyunk. Folyton hív minket fellépni, tévéfelvételre is – emelte ki Koczka Géza, azaz MC Hawer.

A mulatós duó 2000-ben alakult, akkor igazi úttörőnek számítottak a magyar zeneiparban. Arról is kérdeztem őket, vajon, mennyire szeretik még az emberek a mulatós zenét?

– Szeretik. De nagyon nagy probléma, hogy felhígult a szakma ilyen szempontból, és épp erről beszélgettünk útközben, amikor jöttünk ide a felvételre, hogy tényleg annyian vannak, és az irodák is annyi előadót “árulnak“, hogy ez meg is látszik mindenkinél a buliszámokon is, hogy ennyien vagyunk, mert nagyon eloszlik – mondta Tekknő Miki.

A fiatal előadóművészekről is kérdeztem a véleményüket.

– Én azt látom, hogy átfordul az egész. Eddig az volt, hogy a daloktól lettek sikeres előadók. Most azt látom, hogy előadók vannak, de már mindenki énekel mindent. A mulatós műfajban meg főleg. Már nem lehet nagyon előadóhoz kötni, van, aki képernyőn van, így többet van előtérben, többet látják az emberek. Mi még annak idején a dalainkkal lettünk ismertek, és azt gondolom, ez így volt akkor természetes. Most például Azahriah dalait sem sokan ismerik, de azt mindenki tudja, ki az Azahriah. Aki megtölti háromszor a Puskás Arénát – fejtette ki véleményét MC Hawer.

A sztárduót már huszonnégy éve imádja a közönség.

– Amikor kijöttem a kórházból és az első tévéfelvételen voltam, mindenki vastapssal köszöntött, és olyan jól esett, olyan megható volt. Meg ahogy odafigyeltek rám. Küldték az üzeneteket és nem tolakodóan, hanem tényleg éreztem, hogy lélekből jön és fontosak vagyunk nekik, hogy hol vagyunk és mikor állunk megint színpadra. Most is kiráz a hideg, ahogy mesélem. Amikor mi indultunk, akkor elmondhatjuk, hogy maximum tíz mulatós előadó volt, és ebben voltunk benne mi is. De ezt a műfajt, ezt mi hoztuk be ezekkel a modern, mai, trendi alapokkal – hangsúlyozta Tekknő Miki, aki hozzátette:

– Ez egy nagyon jó érzés, és amióta mi együtt zenélünk, azóta mondhatni azt, hogy töretlenül ott vagyunk a “színen“, és járunk fellépni, televíziós felvételekre is hívnak minket. Egyébként előtte is zenéltünk külön, és úgy gondoljuk, hogy ez egy jó párosítás volt, hogy összeálltunk 2000-ben. Szerintem ezt már így is fogjuk befejezni együtt.

– Azért is jó egyébként a mi párosunk – tette hozzá MC Hawer –, mert remekül meg tudjuk osztani a munkát. Tekknő Miki például tud foglalkozni többek között a fellépések, megrendelések koordinálásával, én pedig a médiával. Természetesen ezenfelül még a közösségi oldalainkat is nagyon szívesen kezelem, a grafikákat, a posztokat gyártom. Gyakorlatilag nagyon jó munkamegosztás van közöttünk.

A teltházas felvételre több mint hatvan sztárvendég érkezett, reggel tíz órától este tíz óráig folyamatosan. Az óriási jókedv pedig Csibész Tóth Miki bulijain sosem maradhat el. A közönség is már baráti viszonyban van a tatai zenésszel, a közös fényképek sem maradhattak el. Miki minden hónapban közönségtalálkozót tart Tatán, szintén a Pizza & Gyros Étterem és Rendezvényteremben. Ezek a bulik szintén teltházasak. Ráadásul azért is remek választás a helyszín, hiszen itt az idősebb korosztálynak is van lehetősége kikapcsolódni.