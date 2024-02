Czunyiné dr. Bertalan Judit a Facebook-oldalán jelentette be, hogy a polgármesterjelölt után hamarosan a körzeti, listás jelölteket is bemutatják. Az országgyűlési képviselő hozzátette, hogy nemcsak az dőlt el, hogy az oroszlányi városvezetői tisztségért Takács Károly száll harcba júniusban, de teljes konszenzussal döntés született arról is, hogy amennyiben a Fidesz polgármesterjelöltje és jelöltjei adják a képviselő-testület többségét, azaz a Fidesz tudja a város bizalmát elnyerni, megszüntetik a bevezetett kommunális adót, garázsadót és a kisvállalkozók megemelt adóját is rendezik Oroszlányban, mert most a helyiek fizetik meg a hitelfelvétel, az eladósodás árát álláspontja szerint.

Takács Károly 2010 után ismét polgármester lehet Oroszlányban

Forrás: Facebook

Takács Károly 1962 januárja óta él a városban, bányászcsalád gyermekeként. Később, 1992-1994 között alpolgármester volt, 1998-tól 2002-ig a pénzügyi bizottságban dolgozott, 2002 és 2006 között frakcióvezető-helyettes, majd 2010 és 2014 között a Fidesz polgármestere volt. 2014-től a Paks II mérnökeként dolgozik, több külföldi projektekben is részt vesz.

Takács Károly: eladósodottság nélkül is lehet

– Megtisztelő, egyben felelősségteljes a felkérés – nyilatkozta portálunknak Takács Károly, aki azért dolgozik majd csapatával, hogy Oroszlány tudjon egy élhető, otthonos, fejlődő kisvárossá válni. A jelölt úgy zárta szavait: jól tudja, hogy lehetséges ez eladósodottság nélkül és stratégiai program működtetése mellett is, hiszen már volt rá példa.

A minap az is eldőlt, hogy a kormánypárt Tatabányán a helyi Fidesz-KDNP frakcióvezetőjét, Gál Csabát indítja polgármesterjelöltként.