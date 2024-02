A nevezéseket már várják, a párlatokat februárban is le lehet adni Gyermelyen és több teleülésen, többek között Tatabányán is. Nagy Attila hangsúlyozta az eredetvizsgálat fontosságát is. Tavaly hatszáznál is több minta érkezett, és kapott minősítést a Pálinka Nemzeti Tanács által kiadott listán szereplő okleveles pálinkabírálók által, amely Béli Géza pálinkamester, a Pálinka Kollégium és Szakmai Műhely alapító tagjának vezetésével zajlik. Február 22-23-án lesz a gyermelyi sportcsarnokban a bírálat, amely nyilvános, és érdeklődők betekintést kaphatnak itt a folyamatról. Február 24-én, 17 órakor kezdődik a Díjkiosztó Pálinka Est, amely egy jelentős társadalmi esemény. Felvonulnak a Kárpát-medencei Pálinka Lovagrendek, megválasztják Gyermely és a vármegye legfinomabb pálinkáját is. Részletek: www.palinkafozes.com.

