Kupcsok Péter, a Fidesz tatabányai csoportjának alelnöke, frakciószóvivő és önkormányzati képviselő közösségi oldalán számolt be a magaságyások kiépítésének menetéről, s a további tervekről.

A magaságyások elkészültek, várják a javaslatot, hogy milyen növények kerüljenek majd bele

Forrás: Kupcsok Péter/Facebook

Tizenhét magaságyás készült el Dózsakert 47-55 között, s emellett komposztáló, esőkert, és automata ivókút, amely a növények öntözése mellett a kertben tevékenykedőket és a focipályán sportolókat is szolgálja majd.

Kiemelte: kérik az itt élők véleményét, hogy milyen növényeket, zöldségeket, virágokat ültessenek. Szórólapokat helyeznek a képviselők a lépcsőházakba, amely segít az itt élőknek abban, hogy ötleteket fogalmazzanak meg. Az elképzeléseket a helyszínen elhelyezett műanyag ládába lehet dobni, vagy a közösségi oldalon megosztani Kupcsok Péterrel vagy Turza Károllyal. Turza Károly hozzátette: a Dózsakertben élők évek óta vártak a magaságyások kialakítására, s nagy öröm számára, hogy ilyen szépen készítette el a kivitelező.

A lakossági vélemények alapján ültetik be növényekkel, s az ehhez szükséges összeget képviselői keretéből biztosítani fogja Turza Károly. Hozzátette azt is: a területen információs táblákat is elhelyeznek majd.