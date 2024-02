A gyerekek a nagyteremben ügyességi játékokat próbálhattak ki, volt fotófal és macipofifestés, kézműves foglalkozás. Macis könyveket is lehetett olvasgatni, kirakózni, negyedóránként pedig a Füles Mackó meséiből nézhettek meg részeket a kicsik. Lehetett mézet is kóstolni, valamint mindenki elhozhatta magával a kedvenc maciját is. Mindemellett a helyszínen is sok medve várta az apróságokat, a plüssöket meg is lehetett ölelgetni. A program idén is sikert aratott, az is biztos, hogy jövőre is folytatják a népszerű kezdeményezést.