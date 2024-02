Csaknem két nap van arra, hogy 6 lottómilliárd üsse egy szerencsés markát. Megkérdeztük, ki mire fordítaná ezt a hatalmas összeget. Olvasóink házvásárlásra és utazásra költené, döntő többségük azonban az állatmenhelyek támogatását jelölte meg. Arról, hogy melyik menhelyen mi lenne a legnagyobb segítség, elmondják a vezetők maguk.

Több mint 6 lottómilliárd a tét a hétvégén

– Az ivartalanítás a legfontosabb, mi erre költenénk minden forintot – kezdte Bányai Krisztina, a tatabányai Segítő kéz a Kutyákért Egyesült elnöke. Szerinte az állatmenhelyek biztos jövője nem a felújított kennelekkel és a felelős állattartásról szóló előadásokkal kezdődik, hanem a megelőzéssel. Ebben az esetben a szaporulat prevenciójával. Mint mondta, évente csaknem kétszáz állatnál végzik el a műtétet. A szakember ugyanis kizárólag ebben lát megoldást és előbb utóbb a kóbor jószágok számának csökkenését majd megszűnését.

Ezzel szemben Balaskó Ágnes, a Tappancs Állatotthon Alapítvány és Őrszolgálat vezetője kifutó kialakítására költené. Hozzátette, egy energetikai felújítás nagyban segítené a síkvölgyi intézményben folyó munkát, és ennek az ott élő több mint 40 négylábú jószág is nagy hasznát venné.

– Nagyon magasak a közüzemi díjak, napelem rendszerrel például a villanyszámla is jóval kedvezőbb lenne – nyilatkozta portálunknak a Tappancs vezetője. Azt is elmondta, vannak állandó támogatóik, például a Güntner Tata Kft., de magánszemélyektől is nagyon szívesen veszik az adományt. Többségben tápok és tisztítószerek érkeznek a menhelyekre, de fekhelyeknek, pokrócoknak és játékoknak is rendre nagyon örülnek.

Több mint 6 milliárddal ünnepli születésnapját az „ötös”

1957. február 13-án, azaz kereken 67 éve kezdték meg az Ötöslottó szelvényeinek árusítását, darabonként 3 forint 30 fillérért. Az akkori sajtó csak a Totó méltó ellenfeleként említette az új játékot, az Ötöslottó pedig beváltotta a hozzá fűzött reményeket és meghódította az országot. A szerencsevadászokat azonnal lázba hozta az új játék, pár héttel később az első számhúzást mintegy másfél millió szelvény tulajdonosa várta izgalommal. Óriási tömeg volt kíváncsi a nyilvános kézi sorsolásra és az első számhúzásnál heten is örülhettek négytalálatosuknak. Az első öttalálatos szelvény 1957. április 11-én született meg, egy özvegyasszony saját, valamint gyermekei életkorát játszotta meg, amellyel máig tartó hagyományt indított és örökbe beírta magát a számsorsjátékok történetébe. Az Ötöslottó eddigi legnagyobb nyereménye közel 6,5 milliárd forint volt, amelyet 2020-ban a 13. játékhéten nyert meg egy játékos. Felmérések szerint a játékosok nagyjából fele-fele arányban játszanak saját számokkal, illetve gépivel. A legkedveltebb számok között van a 13-as, a 7-es, a 21-es és a 3-as. Utóbbi szám talán a legszerencsésebb, mivel az Ötöslottó 67 éve alatt a 3-as számot húzták ki a legtöbbször, összesen 233-szor. Az elmúlt 28 hétben több mint 900-an voltak legközelebb a telitalálathoz, ennyi játékos ért el négytalálatot a lottószelvényén.

Evezzünk más vizekre! Az utazásnál maradva gyakori Indonéz úticél például Bali, ahol két hetes körutazásért csaknem egymillió forintot kérnek. Némi osztást és szorzást figyelembe véve, több mint ezerszer útra kelhetnénk ekkora összegből és még maradna is némi készpénz a zsebünkben. Komárom-Esztergomban Kömlődön 21 millió forintért lehet már házat venni, amit 285 alkalommal megtehetne a szerencsés, ha kistelepülésen szeretne élni a továbbiakban. A városok közül Tata is érdekes lehet, ahol akár 180 milliót is kérhetnek egy házért, kerttel. A rendkívül magas ingatlanárak mellett is több mint 30 hasonlót vásárolhatnánk a nyereményből.

Az esztergomi Bogáncs kapta a legtöbb felajánlást

A NAV oldalán minden évben közleményt tesznek közzé a civil kedvezményezetteknek felajánlott szja 1 százalékos összegekről. A kimutatást böngészve szűrhetünk a kiutalásban részesült alapítványok, egyesületek neveire, de akár a kiutalt összegekre is rákereshetünk. A 2022-es lista alapján elmondható, hogy akkor jellemzően állatvédő, illetve nehéz sorsú embertársainkon segítő szervezetek számára ajánlották fel legtöbben az szja 1 százalékát. A legtöbb támogatást az esztergomi Bogáncs Kutya- és Kisállatotthon Alapítvány számára ajánlották fel, szám szerint mintegy 18,3 millió forint volt a szervezet számára kiutalt összeg mértéke, ez egyébként 2511 magánszemély felajánlásából jött össze. 2023-ban is ők álltak a lista élén, csaknem 24 millió forinttal, és érdekesség, hogy immár 2976 magánszemély ajánlotta fel az esztergomi szervezetnek az szja 1 százalékát.

Azonban más a helyzet a világ legdrágább autóival. A listán dobogós helyen szerepel a 2021-ben bemutatott Rolls-Royce Boat Tail ára 28 millió dollár (10,1 milliárd forint). A Bugatti amúgy 6,5 milliárd. Ehhez már csak egy kicsit kellene gyűjteni.