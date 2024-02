Mit süssön az ember liszt nélkül, kérdezte a Mindmegette, és egyből meg is válaszolta: a barackos-grízes szelet a tuti megoldás. Bónusz, hogy a lisztmentes süti gyorsan el is készül. Ha van otthon narancs, gríz, túró és citrom, akkor már neki is lehet állni, a többi hozzávaló ugyanis szinte biztos, hogy bújkál a spejzben vagy a konyhaszekrényben, hűtőben.

Lisztmentes süti, amit imádni fogsz: barackos-grízes szelet

Forrás: Vidék Íze Magazin

Lisztmentes barackos-grízes szelet

Hozzávalók:

50 dkg barackbefőtt

1 db nagy kezeletlen narancs

1 db kezeletlen citrom

10 dkg kristálycukor

1 csomag vaníliás cukor

8 dkg méz

3 db kisebb tojás

1 csipet só

8 dkg olvasztott vaj

3 dl joghurt

24 dkg búzadara

1 csomag sütőpor

Elkészítés:

Lehántjuk vékonyan a narancs és a citrom héját. Összevágjuk, majd beledobjuk egy konyhai aprítóba a kristálycukorral együtt, pár nyomással összeforgatjuk, morzsásra vágjuk.

Átöntjük egy keverőtálba, hozzáadjuk a három egész tojást, a csipet sót, a mézet, a vaníliás cukrot, és maximális fokozaton pár perc alatt nagyon habosra keverjük. Utána

még a robotgéppel hozzákeverjük az olvasztott vajat és a joghurtot.

Kifacsarjuk a citrom és a narancs levét, és két-három evőkanállal teszünk belőlük a masszához. Végül fakanállal beledolgozzuk a sütőporral elkevert búzadarát.

A tepsibe sütőpapírt teszünk és beleöntjük a masszát. A tetején elrendezzük a vékonyabb cikkekre vágott őszibarackbefőttet. 180 fokra előmelegített sütőben bő fél órán át sütjük. Ha kész, a tepsiben hagyjuk kihűlni, majd megszórjuk porcukorral, és nagyobb kockákra felvágjuk.

Hétvégi sütiajánlat: lusta asszony rétese

Létezik villámgyors, de elronthatatlan desszert? Naná! A lusta túrós rétes mindössze 50 perc alatt elkészül.