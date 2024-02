A képviselő-testület február 22-én megszavazta Tatabánya 2024. évi költségvetését, de az is terítékre került, hogy letartóztatták a polgármester egyik gyakornokát. Szücsné Posztovics Ilona, a város polgármestere egy rövid időre elhagyta a konferenciatermet, ugyanis nemzetközi konferenciát nyitott meg. A képviselők közül néhányan nehezményezték, hogy a napirendi pont előterjesztője nincs jelen az ülésen.

A közgyűlésen nemcsak a költségvetés volt téma, hanem az is, hogy letartóztatták Szücsné Posztovics Ilona egyik gyakornokát.

Fotó: Viszló Balázs / Forrás: 24 Óra

Lusztig Péter, Tatabánya alpolgármestere többek között a 24 Órát is bírálta, mert arról tájékoztattuk olvasóinkat, hogy Bencsik János országgyűlési képviselő a Kemma.hu-nak adott podcastinterjúban kitért arra is, az önkormányzati választáson a Fidesz–KDNP Gál Csabát látná szívesen polgármesterjelöltként. Később a helyi csoportok egyetértettek ezzel, és meg is nevezték őt jelöltnek.

Magyarné Kocsis Andrea, a Pénzügyi Bizottság elnöke kritizálta, hogy egyeztetés nélkül helyi közösségek kerültek ki a költségvetési javaslatból, mint például a Tatabányai Bányász Dalkör, ellenben lakásátalakítással kapcsolatos összeghez további négy millió forint kommunikációs költség került be.

Letartóztatták a gyakornokot

Bereznai Csaba önkormányzati képviselő felszólalásában a médiával kapcsolatosan megjegyezte:

– A tatabányai embereknek és a közgyűlés tagjainak is nagyon fontos, hogy tudják, mire megy el a pénz. Kommunikációs téren is tudják, hogy mire megy el a tatabányai adófizetők pénze. Nehogy olyanokra menjenek el, hogy olyan gyakornokokat alkalmaz(ott) polgármester asszony, akit éppen tegnap letartóztattak – utalt a minap történtekre.

A tatabányai közgyűlés 18 igennel, egyhangúlag megszavazta a módosítások után a 2024. évi költségvetést.