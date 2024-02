Mint ismeretes, a Loch Ness-i szörny máig lázban tartja az embereket, pedig már kiderült, hogy az egyetlen dokumentum róla hamisított. A szóbeszéd szerint azonban egy dinoszauruszszerű, óriási tengeri szörnyeteg él a Loch Ness-i édesvízi tóban. A Nessie-nek nevezett szörny a kriptozoológia egyik ékes példája, vagyis olyan állat, amelynek létezése nincs bizonyítva.

Jakabházy Miklós természetfotósnak azonban most sikerült lencsevégre kapnia, s ezzel pedig bebizonyítania, hogy a Tatai Fényes Tanösvény vízében is él egy Ness-i. Igaz, kisebb mint skót rokona és feltehetően barátságosabb is.