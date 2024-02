Hivatalosan még tél van. Ám a természet nem ismeri a Gergely-naptárt, ezért lehet légyinvázió februárban. Az emberek pedig a közösségi oldalakon találgatják, hogy mi lehet az oka, a szemtelen rovarok tömeges megjelenésének.

Légyinvázió februárban?

Az apró kis dögök már most kellemetlenkednek: az otthonunkban, munkahelyünkön is megnehezítve az életünket. Barlangi Gergő egészségügyi kártevőirtó, fertőtlenítő a témával kapcsolatban leszögezte, hogy ritkán fordul elő, hogy egy kártevő elszaporodásának hátterében egyetlen ok vagy jelenség állna. A természettől nem ugyanazt kapjuk minden évben.

– Az átlaghőmérséklet emelkedése, az évszakok „egymásba csúszása” tagadhatatlanul segíti több rovarfaj, így a legyek szaporodását is. Ha ehhez társul az amúgy jogszabályokban rögzített védekezési kötelezettség elmulasztása, akkor rögvest szembesülhetünk a problémával – mondta a szakértő.

A legyeket ugyanis bizonyos esetekben és helyeken kötelezően irtani kell. Például az enterális (emésztőcsatorna) fertőző betegek környezetében, és a mezőgazdasági egységekben vagy a szálláshelyeken.