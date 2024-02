– Esik az eső, ahogy 70 évvel ezelőtt is tette – ezekkel a szavakkal kezdte az időkapszula elhelyezés előtt megtartott ünnepi köszöntőjét Lazók Zoltán a város főterén. A városvezető szerint így számolt be Oroszlány várossá válásáról a Dolgozók Lapja, az akkori 24 Óra 1954-ben. – A történelem ismétli önmagát – folytatta, miközben kiemelte, hogy a több mint 300 éves múlttal rendelkező település a bányászatnak köszönheti a várossá válást. Elmondta azt is, hogy legalább 30 év múlva, a 100 éves évfordulón nyitható ki az időkapszula.