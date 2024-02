Érdekes, hogy a gyerekek nagy része bolondul a farsangi mulatságokért. Én magam is mindig nagyon vártam ezeket az alkalmakat, más kérdés, hogy a legtöbbször nem jutottam el rá, tekintve, hogy az évi megbetegedéseim egyike rendszeresen a farsangi bálok idejére esett. A kamaszok ehhez képest már cikinek tartják a beöltözést, és egészen felnőtt korukig irtózni kezdenek a maskaráktól. Ekkor azonban újra mindenki jelmezes buliba akar menni, és milyen szerencse, hogy már halloweeni partik is vannak, hiszen évente többször is beöltözhetünk.

Ahogy éveim számai gyarapodnak, be kell valljam, fogalmam sincs, minek öltöznek be farsangkor a gyerekek. Amíg a mamám óvónőként dolgozott, még képben voltam, de mióta nyugdíjas, legfeljebb a bevásárlóközpontokban kapható jelmezekből tudok arra következtetni, mi lehet a menő. Persze attól, mert valami népszerű, nem biztos, hogy valóban jó is. Egy különleges jelmez viselője mindig ki fog tűnni az egymást utánzó, épp aktuális mesefigurának öltözött gyerekseregből. A kreativitás egy idő után mindig elhozza a sikert, látszódni pedig csak akkor lehet ha nem az aktuális trendek szerint élünk, és nem vagyunk éppen olyanok, mint mások.