Takács Ilona, a szőnyi óvoda pedagógusa a komarom.hu-nak elmondta, a kicsik mindig nagyon izgatottan várják, hogy együtt kergessék el a hideget a Kemence Egyesület udvarán.

A Kemence Egyesület által szervezet program nagy népszerűségnek örvend az ovisok körében

Fotó: Facebook / Forrás: Facebook

A vidám eseményre a Gesztenyés, a Szőnyi Színes és a Csillag Óvoda apróságai is ellátogattak, emellett a Máltai Szeretetszolgálat Nappali Foglalkoztató Intézményének gondozottjai is részt vettek a programon.

Takács Ilona arról is beszélt, a télűzésre mindig dalokat, verseket, mondókákat is megtanulnak. Ezúttal ők villőágat és egy fagyjankó bábot tettek a tűzbe. Felhívta a figyelmet arra is, az intézményekben rendkívül fontosnak tartják, hogy a gyerekek ismerjék és megőrizzék a magyar népszokásokat.

Nemrégiben a Szabadság téren is égettek kiszebábot, ezt a programot a Komáromi Kulturális Kft. és A Garabonciás Táncegyüttes szervezte meg. A télűzés után kézműves foglalkozással várták a családokat.