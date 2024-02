Becket-kultusz

Az MNM Balassa Bálint Múzeumának rendezvényén Pátkai Ádám Sándor azt is fejtegette, hogy vajon milyen okból választhatta Vajk a keresztségben István nevét. Említette, hogy a németországi Passau rendelkezik Szent István protomártír tiszteletére szentelt templommal, majd a térítés nyomán hazánkba is eljutott a vértanú tisztelete, több templom is viseli a nevét. Megjegyezte, hogy nem lehet figyelmen kívül hagyni a névválasztás és a szentek tisztelete közötti lehetséges kapcsolatot sem. A régész szerint Becket Szent Tamás, Canterbury érseke is összeköti Esztergomot és Veszprémet, hiszen mindkét városban megjelenik Anglia egykori prímásának kultusza. T. Kocsis Anita régész, az MNM Balassa Bálint Múzeumának intézményvezetője a program végén ismertette, hogy Múzeumi esték keretében márciusban az 1848-as forradalom esztergomi eseményei lesznek fókuszban.