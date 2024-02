A tatabányai önkormányzat Közbiztonsági, Rendészeti és Informatikai Bizottsága még 2023-ban döntött arról, hogy a város több forgalmas kereszteződéséhez térfigyelő kamerákat telepíttet. Ennek részeként a napokban új térfigyelő kamerákat helyeztek üzembe a TESCO előtti és a Kormányhivatal előtti kereszteződésben. Mindkét helyen 4-4 új, fix kamera figyeli a forgalmat.

Mint arról a város a honlapján tájékoztatott, az önkormányzati hivatal munkatársai a bővítés mellett nagy figyelmet fordítanak a már meglévő rendszer karbantartására is, hogy azok a kamerák is folyamatosan működhessenek. A kamerák számának növekedése pdeig magával hozza a háttértárak bővítésének igényét, a szerverek folyamatos karbantartását és fejlesztését is.