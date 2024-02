Elbontották a kerítést, így már bárki megnézheti, hogyan halad az egykori tatai Cseke-liget söröző felújítása. A hatalmas, nemrég behelyezett panoráma ablakokon keresztül ugyanis mint egy reality show, bárki végigkövetheti a belső munkálatokat. A beruházást végző KrealPlan KFT. két ügyvezetőjével, Essősy Ákossal az épületnél találkoztunk. A vállalkozó Krekó Andrással közösen még a covid alatt döntött a Sörkert felújításán, aminek bérleti jogát 2037-ig vásárolták meg az önkormányzattól.

Bár az épületbe nem mehettünk be, mert munkaterület, a hatalmas ablakokon keresztül is jól látszott, hogy már javában zajlanak a belső munkálatok. Magas sorokban, egymásra pakolva sorakoztak az aljzatszigetelés táblái, illetve a hatalmas gipszkarton lapok.

A panoráma ablaknak köszönhetően bárki láthatja, hogy halad a felújítása az egykori Csekeligeti sörkert épületének

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Ákos közben elmondta, hogy a kivitelezés bontási és szerkezetépítési szakasza teljesen lezárult, jelenleg a szakipari munkák folynak.

– Elkészült belül az aljzattal, vízszigeteléssel együtt a gépészeti alapszerelés, illetve a villanyszerelés jelentős része. Ki lettek alakítva a belső válaszfalak és a külső nyílászárók bekerültek a helyükre, így most elbontható lett a külső védőkerítés. A továbbiakban belül az időjárástól függetlenül tudnak folytatódni a szakipari munkák, a padlófűtés és a végleges aljzat kialakítása, majd a burkolatok, belső nyílászárók következnek – sorolta a feladatokat a vállalkozó.

A külső részen a tető- és ereszkialakítással, illetve homlokzatképzéssel tudnak közben tovább haladni, majd a tereprendezés, külső felületek előkészítése a következő lépés. Ezek a következő hónapok feladatai lesznek. A beruházás pedig hatalmas szakmai tudást és precizitást igényel, illetve folyamatos egyeztetést mind az örökségvédelmi hivatallal, mind a NÉBIH-el. Ennek oroszlánrésze Krekó András feladata.

Miután a külső nyílászárók bekerültek a helyükre, a kerítést is elbontották

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– A korábbi, 60-as 70-es évekbeli építési pontatlanságok folyamatosan kihívás elé állítják a kivitelező csapatot a szerkezeti csomópontok kialakításánál, így gyakoriak az egyeztetések beruházói, tervezői és kivitelezői oldalról. Mivel a tervezés során a legkisebb környezeti terheléssel járó átalakítás, azaz az épület kubatúrájának és szerkezeti rendszerének megtartása mellett döntöttünk, valamint a helyszín is kiemelten érzékeny terület, a kivitelezés rendszeres felügyeletet igényel, amit Schenk Attila, felelős építész tervező végez – tette hozzá Essősy, aki gyerekkorát Újhegyen töltötte, így élete szerves részét képezte a Cseke-tó és környéke.

Ezért is élt a kínálkozó lehetőséggel, hogy valami olyat hozzanak létre, ami az Újhegyieket és a Tataiakat is szolgálja. Egy olyan közös találkozópont kialakítása volt a cél, amely a forgalmas belvárostól távol, gyönyörű és nyugodt környezetet biztosít akár a sport szerelmeseinek, akár a kiránduló családoknak. Mindezek mellett pedig egy kellemes pihenőt kínál a nyugalomra vágyóknak. Ehhez minden adott lesz a megújult sörkertben, ami hamarosan nemcsak új külsőt, de új nevet is fog kapni.

A Csekeliget sörkert hamarosan új nevet fog viselni

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

– Tatán a legtöbb szórakozóhely, találkozásipont a belvárosban csoportosul. Azonban ha valaki annál nyugodtabb, szebb látványt szeretne, akkor csak nagyon kevés lehetőség kínálkozik, azok is az Öreg-tó vonzáskörzetében találhatóak. Én a Cseke-tó környékén nőttem fel. A tavon korcsolyáztunk, itt bicikliztünk, itt találkoztunk a barátokkal. Azonban úgy vettem észre, hogy az elmúlt években a Cseke-tó elvesztette egykori fényét, népszerűségét. Sokáig nem fejlődött a környék. Ezen szeretnénk változtatni – magyarázta Ákos, aki örömmel látja, hogy a tó sorsa másoknak is fontos lett, és önkéntesek fogtak össze a terület megtisztítására.

– Mi is szeretnénk, ha ez a gyönyörű történelmi tájkert újra régi pompájában tündökölne. Ezért vállaltuk a környező terület rendezését is. Ehhez kerttörténeti kutatást kellett végeznünk. Szakember segítségével az összes, a területen álló fát felmértük, katalogizáltuk, megvizsgáltuk. Az épület körüli fák száraz metszése, frissítése, ápolása már korábban megtörtént – mutatta a hatalmas fákat Essősy, aki azt ígérte, nem fognak fákat kivágni.

Essősy Ákos szívén viseli a Cseke-tó környezetét, éppen ezért a sörkertet körülölelő környezet rendezését is magára vállalta

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

A többit megfelelő ápolással, metszéssel szeretnék megóvni a további pusztulástól. Az épület köré tervezett terasz kialakításánál is fő szempont volt a meglévő növényzet védelme.

– Az épület belső terében mintegy negyven főnek lesz hely, a teraszon, illetve a hátsó kertben pedig szintén kényelmes, tágas terek lesznek kialakítva az ide látogatóknak. A hatalmas, kinyitható panoráma ablakoknak hála pedig a belső és a külső tér szerves egészet fog alkotni. Így mindenki kényelmesen megtalálja a saját céljainak megfelelő részt, ahol pihenni szeretne – tette hozzá a cég ügyvezetője, aki azt tervezi, hogy júniusban már megnyithat az új hely.