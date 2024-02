Átépítésekre is szükség lesz

Szimicsku László elmondta, hogy bekerült egy közlekedésbiztonsági burkolatfelújítás is a feladataik közé: a bővítéssel érintett szakaszokon, 273 kilométeren, még a bővítés előtt biztonságosabbá teszik a pályát, hidakat, felüljárókat és egyes a tranzitforgalom miatt túlterhelt pihenőket is. Ez a 273 kilométer a tavaly elkezdett 538 kilométeren felüli munkának számít. A bővítés értelmében legalább 150 centiméterrel szélesebb lesz a pálya, a helyszűke miatt legalább 100-200 darab híd, felüljáró, áteresz és műtárgy esetében lehet szükség átépítésekre, bontási, szélesítési munkákra is, hogy a szélesebb pálya elférjen. Bizonyos esetekben akár több méter mélységig a pálya szerkezetét is meg kell majd bontani, illetve újra kell építeni.