A tervek között szerepel az úgynevezett „Szent utcák” fásítása is, valamint a Jubileum téri játszótér mai kornak megfelelő korszerűsítése is. A projektben helyet kapott a vasút menti zöld sáv megújítása is, de az önkormányzat a támogatás egy részének felhasználásával rendezné az egyre hiányosabb Köztársaság úti fasor kérdését is. Mindemellett 2025 márciusáig a Zsigmondy-lakótelep sarkán lévő kutyafuttatót is fejleszteni fogják.

Az önkormányzat most egy online kérdőívet tett közzé, melynek kitöltésével bárki hallathatja a véleményét, fejlesztési javaslatait. A válaszolók jelezhetik, mennyire elégedettek a dorogi utcák, terek, közterületek jelenlegi állapotával, hogyan rendeznék a patak környezetét, szükségesnek látják-e kondipark, vagy sportpálya létrehozását, vagy például hogy szükségesnek tartják-e a városon belüli és kívüli kerékpárutak kialakítását. Az online kérdőívet itt lehet kitölteni.