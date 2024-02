Jakabházy Miklós természetfotóit jól ismerhetik olvasóink. Ezúttal nem a fényképeit csodálhatjuk meg, hanem azokat a kerékpárút szakaszokat, amelyeknek a tervezője is volt. Nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen többedmagával azt a célt tűzte ki, hogy végigfutja a teljes szakaszt, és egy közösségi futást szervez.

Jakabházy Miklós lefutotta, amit el- és megtervezett

Forrás: Jakabházy Miklós

– Személyes szál is fűz az Által-ér völgyi kerékpárúthoz, hiszen a Partner Mérnöki Iroda Kft., amelynek egyik ügyvezetője vagyok, aktívan részt vett a kerékpárút egyes szakaszainak kialakításában. A Tatabánya–Tata szakasz terveit irodánk készítette, az engedélyezési tervek egyik tervezője jómagam voltam. A következő megépült szakasz Tata és Dunaalmás között ugyan nem az irodánk tervei alapján készült, de az építés műszaki ellenőrzését irodánk végezte. A harmadik megépült szakasz, amely a Tatabánya–Oroszlány közötti, továbbá a most átadott Tatabánya belterületi szakasz terveit szintén irodánk készítette el. Sőt, a jelenleg még hiányzó, Tata belterületi szakasznak is irodánk a generál tervezője – emelte ki Jakabházy Miklós.