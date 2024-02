Megannyi titok, érdekesség lengi körül Molnár Ferenc utolsó regényét. Különlegessége, hogy tavaly került haza egyik kéziratváltozata. Molnár Ferenc Budapesten született 1878-ban, és New Yorban halt meg 1952-ben. A kiváló író, újságíró, haditudósító ismert alkotóként költözött ki, műveit világszerte előadták.

1939-ben feleségével, Darvas Lilivel Franciaországba, Svájcba, majd New Yorkba menekült, ahová később az író titkárnője, Bartha Vanda is követte.

A New York-i Plaza Hotelben Molnár Ferenc egy hetedik emeleti apartmanban, Bartha Vanda pedig egy szerényebb szobában a tizenötödiken élt. Tőlük néhány utcányira lakott Darvas Lili, aki ekkoriban szép sikereket ért el a Broadway-n. Az amerikai magyar emigránsok pletykái egy idő után a különös hármasról szóltak, akik sokszor jelentek meg hárman egy-egy eseményen.

1947-ben holtan találták szobájában Bartha Vandát, Molnár Ferenc nem sokkal halála után kezdte írni a kötetet. Magyarul készített feljegyzéseket, majd németül olvasta ezeket fel Barrows Mussey-nak, aki angolul vette papírra. Hagyományos értelemben így magyarul nem készült kézirata, hanem ennek az angol írásnak a magyar fordítása. Különlegességekről, titkokról is beszélt Reichert Gábor az izgalmas beszélgetés alatt.

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on!